2020-06-05T20:14:03+03:00
Общество

Ремонт дорог в Санкт-Петербурге 2020: Список улиц, которые приведут в порядок до конца года

На ремонт дорог в Санкт-Петербурге в 2020 году потратят 7 млрд рублей, за эти деньги подлатают 144 км автомобильных и пешеходных дорог
Полина ЖУКОВА
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Мы собрали список улиц, которые отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2020 году.Мы собрали список улиц, которые отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2020 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сезон ремонта дорог в Санкт-Петербурге 2020 в самом разгаре. В этом году на работы увеличили финансирование и выделили в общей сложности 7 млрд рублей. И несмотря на корректировку бюджета из-за коронавируса, заложенные ранее средства на ремонт автодорог и тротуаров остались нетронутыми. Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, работы собираются выполнить в полном объеме.

Так, в городе должны привести в порядок покрытие на 144 километрах по всему городу. Всего в списке ремонта дорог в Санкт-Петербурге в 2020 году больше сотни улиц и адресов. На десяти улицах ремонт уже завершили. Еще на пятнадцати – он идет сейчас. Начать работы на всех остальных объектах должны в течение лета.

в городе должны привести в порядок покрытие на 144 километрах по всему городу. Фото: Артем КИЛЬКИН

в городе должны привести в порядок покрытие на 144 километрах по всему городу.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТ ЦЕНТРА ДО ОКРАИН

Если говорить о центре города, то подлатать собираются тротуары на Дворцовой набережной, набережной Зимней канавки, площадь Островского у Александринского театра, а также часть Невского проспекта у самой площади, улицу Марата. А вот ремонт в самом сердце города – на Дворцовой площади – в планах на следующий год. Проезжую часть у площади и пешеходную в 2021-м собираются отремонтировать за 158 миллионов рублей.

В ближайших планах у города также работы на улице Профессора Попова на Аптекарском острове, займутся Тучковым переулком, а также несколькими большими участками набережной Обводного канала.

В списке ремонта дорог в Санкт-Петербурге в 2020 году больше сотни улиц и адресов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В списке ремонта дорог в Санкт-Петербурге в 2020 году больше сотни улиц и адресов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Наиболее крупные объекты из запланированных – это проспект Народного Ополчения. Ремонт развернется по всей магистрали – от Краснопутиловской улицы до улицы Летчика Пилютова, а это порядка 10 километров. Конечно, ремонтировать будут не все части одновременно. Свежего асфальта добавят и Санкт-Петербургскому шоссе. На участке от проспекта Буденного до улицы отремонтируют больше 8 километров дороги. Больше 6 километров – на Петергофском шоссе. Ждут обновления также Кондратьевский проспект от Арсенальной улицы до проспекта Мечникова и улица Маршала Говорова от Краснопутиловской улицы до Шкапина.

КОНКРЕТНО

Какие улицы отремонтируют в Санкт-Петербурге 2020 году - список

Работы в этом году должны выполнить в полном объеме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работы в этом году должны выполнить в полном объеме.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020-м году в Петербурге отремонтируют:

Проезжей части – 2,3 млн квадратных метров

Тротуаров – 666,2 тысяч квадратных метров

Всего – 144,02 километров

Общая стоимость – 7 млрд рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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