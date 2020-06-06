2020-06-06T21:19:00+03:00
Общество

Турсезон в Санкт-Петербурге могут запустить в режиме репетиции с 20 июня

Комитет по туризму хочет возобновить пешие и транспортные экскурсии, но только для горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный планирует репетицию туристического сезона в Санкт-Петербурге.Смольный планирует репетицию туристического сезона в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге с 20 июня хотят перезапустить туристический сезон, но с ограничениями по коронавирусу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма. Уже разработан план так называемой репетиции турсезона. В понедельник 8 июня документ ляжет на стол городскому штабу по борьбе с распространением COVID-19.

Если план одобрят, то в Северную столицу вернутся пешие и транспортные (даже речные) экскурсии, которые проводятся на открытом воздухе.

Первые возможные шаги – открыть Санкт-Петербург, собственно, для петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые возможные шаги – открыть Санкт-Петербург, собственно, для петербуржцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Первые возможные шаги – открыть Санкт-Петербург, собственно, для петербуржцев. Дать возможность проведения экскурсий исключительно для горожан. Тем самым мы прорепетируем работу с туристами. Подчеркну – экскурсии именно на открытом воздухе и в индивидуальном или семейном формате, потому что это максимально безопасно, - отметили в пресс-службе комитета.

Возможно, о решении штаба станет известно уже в грядущий вторник. Добавим, что с 8 июня в Санкт-Петербурге разрешается работать непродовольственным магазинам и автосалонам, но только при соблюдении важнейших санитарных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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