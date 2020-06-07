2020-06-07T17:31:00+03:00
Общество

«В детстве меня гнобили, покажу им, что были неправы»: композитор из Петербурга пишет музыку к сериалу Netflix о травле в школе

Молодой композитор Никита Чарков уже неделю работает над песней для американского кино [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Никита творит под псевдонимом Nixon FoshНикита творит под псевдонимом Nixon FoshФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Петербургский музыкант, который год назад переехал в Штаты покорять Нью-Йорк, заодно покорил и продюсеров популярной медиаплатформы Netflix. 21-летний Никита Чарков пишет главный саунтдрек к американскому сериалу про подростков и межрасовые отношения, который должен выйти на экраны в следующем году. Над композицией Никита, или Nixon Fosh, трудится уже неделю. Это его первая работа для кино. Музыкант рассказал «Комсомолке», почему темы, поднятые в сериале, настолько близки ему самому.

Путь Никиты к его – в буквальном смысле – американской мечте был тернист. Парень родился в Тюмени, потом переехал в Петербург. В Северной столице юноша окончил школу, однако из-за множества разных увлечений учился неважно. По его словам, из-за этого началась травля.

Песня, созданная для сериала, войдет в первый альбом музыканта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Песня, созданная для сериала, войдет в первый альбом музыкантаФото: Предоставлено "Комсомолке"

- В школе я не особо учился, потому что было много дополнительных секций: музыкальная школа каждый день, гимнастика, плавание, бокс, - делится Никита. – За то, что я был погружен в творчество, меня высмеивали, не любили. Гнобили и учителя, и одноклассники. Но это только сделало меня сильнее. Сейчас хочу показать, что в моем прошлом люди были не правы.

Примерно то же самое переживают и герои сериала, к которому Никита сейчас пишет саундтрек. Песня будет называться «Some People Say».

- Это моя первая работа в киноиндустрии. Сериал про католическую школу для девочек, про межрасовые отношения между ними, про дружбу и характеры людей, - поясняет музыкант. - Будет показана форма «буллинга» в школе и как это пережить. Идея очень близка мне по духу.

21-летний петербуржец Никита Чарков пишет музыку для американского сериала.

Работать над песней Никита начал неделю назад. Пишет и музыку, и текст. Трек будет готов, скорее всего, к осени.

Над саундтреком к сериалу музыкант работает уже неделю Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Над саундтреком к сериалу музыкант работает уже неделюФото: Предоставлено "Комсомолке"

- В написании саундтреков музыка должна показывать эмоциональный настрой героя, - рассуждает композитор. – Поэтому сейчас моя команда и я создаем мелодию, подбираем гармонии, читая сценарий.

Предполагается, что новый сериал будет снят по той же логике, что и картины «Половое воспитание» и «Мне это не нравится». Сейчас готовится первый сезон, в который войдут 13 серий. Название пока не разглашается. Ожидается, что на экраны новый проект Netflix выйдет в следующем году.

А у Никиты, тем временем, множество и других возможностей для творчества. В данный момент музыкант трудится над своим первым альбомом. Уже записал 12 композиций. В него войдет и песня, созданная для сериала.

- Я сотрудничаю с множеством артистов и музыкантов. Но это далеко не все, чем я живу, - рассказывает юноша. – Я также развиваю себя в моде, экспериментирую с образами, регулярно принимаю участие в фотосессиях.

Музыкант из Петербурга записывает первый альбом в Нью-Йорке.

В этом году парень собирается поступать в университет – на музыкального продюсера.

Помимо музыки, Никита экспериментирует с образами и снимается в фотосессиях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Помимо музыки, Никита экспериментирует с образами и снимается в фотосессияхФото: Предоставлено "Комсомолке"

ИСТОЧНИК KP.RU

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