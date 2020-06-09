2020-06-09T12:00:48+03:00
Спорт

Основателю клиники Блюма, который лечил фристайлистку Комиссарову, предъявлено обвинение в мошенничестве

Следователи уверены, что врач обманул спортсменку с переломом позвоночника, когда обещал поставить ее на ноги
Петр КИБЕР
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В испанской клинике доктора Блюма Мария провела около двух лет.В испанской клинике доктора Блюма Мария провела около двух лет.Фото: Личный архив героя публикации
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Главное следственное управление СК России предъявило заочное обвинение в мошенничестве Евгению Блюму, основателю клиники доктора Блюма, который лечил петербургскую фристайлистку Марию Комиссарову (в замужестве Чаадаеву), получившую перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи.

- Следствием установлено, что Блюм, являясь доктором медицинских наук, воспользовался посттравматическим состоянием Чаадаевой в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника и утратой способности ходить. На территории Королевства Испания 3 мая 2014 года он убедил заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей, - сообщает пресс-служба СК.

Позднее спортсменка, разочарованная в лечении и оставшаяся инвалидом, утверждала, что ее обещали поставить на ноги. Врачи клиники напротив уверяли, что речь шла исключительно о реабилитации, а обещаний никаких не было.

Тем не менее девушка подала на медиков в суд и смогла отсудить 3 миллиона рублей, хотя просила 56 миллионов – возмещение затрат на лечение и компенсацию.

Сам Евгений Блюм сейчас находится на территории Испании, где расположена клиника. Он объявлен в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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