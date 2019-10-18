Петербургская фристайлистка Коммисарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, отсудила у врачей 3 миллиона

Петербургской спортсменке Марии Коммисаровой (в замужестве Чаадаевой) удалось отсудить самую крупную в истории российского правосудия моральную компенсацию. Решением Санкт-петербургского городского суда ее размер был увеличен с 40 тысяч рублей до 2 миллионов, и еще 1 миллион рублей клиника, в которой лечилась девушка, должна будет выплатить в качестве штрафа.

- Для меня важно, что компенсацию морального вреда увеличили на существенную сумму. Потому что своим делом я хотела показать пример людям, которые оказались в подобной ситуации, что за свои права можно и нужно бороться, - заявила сама Мария, чьи слова корреспонденту «КП-Петербург» передали представители спортсменки.

При этом в требовании возмещения расходов на лечение в 56 миллионов рублей суд отказал. Это рещение адвокаты девушки намерены оспаривать.

Напомним, что петербургская фристайлистка получила серьезную травму на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Во время тренировочных заездов она упала и сломала позвоночник. Девушка оказалась парализована ниже пояса. Спортсменка пыталась восстановиться, но тщетно. Ведущие клиники мира лишь разводили руками, однако в клинике доктора Блюма в Испании ей пообещали помочь.

Фристайл - опасный вид спорта и травмы здесь не редки.Фото: REUTERS

- Я верила в выздоровление, - рассказывала «Комсомолке» сама спортсменка. - Я не хотела думать, что восстановление нереально. Лечение стоило полторы тысячи евро в день. Курс был по его авторской методике. Я занималась каждый день без выходных с девяти утра до шести вечера.

Увы, но за два года здоровье девушки так и не восстановилось. Поняв, что огромные деньги, которые собирали через благотворительный фонд всем миром, уходят «в песок», Мария вернулась в Петербург и подала к клинике иск. Она требовала моральную компенсацию за потраченное время и возмещения расходов не лечение - 56 миллионов рублей.

Долгое и очень дорогое лечение оказалось бесполезным.

Сами врачи, впрочем, заявили, что и не обещали поставить спортсменку на ноги, а просто помогали восстанавливаться посте травмы.

К слову, за прошедшие пять лет Маша успела выйти замуж за фристайлиста Алексея Чаадаева и даже несколько раз стать мамой.

Да и сам процесс тоже был уникальным. Не только потому, что впервые моральная компенсация оказалась такой большой, но и потому, что процесс шел с привлечением судебного инвестирования — механизма, при котором третья сторона покрывает судебные расходы на адвокатов и прочее, и если дело выиграно, спонсор получает процент от выигранной суммы, если проиграно, то он остается ни с чем.

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