2020-06-09T19:00:41+03:00
Общество

Второй этап выхода из самоизоляции в Санкт-Петербурге продлится до конца июня 2020 года: Запланировано открытие навигации и спортплощадок

А вот уже на третьем этапе выхода из самоизоляции в Санкт-Петербурге, который начнется в июле 2020 года, по словам губернатора Александра Беглова, предусмотрено снятие ограничений на работу кафе, фитнес-клубов и ТЦ
Степан СТЕПАНОВ
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В Санкт-Петербурге до конца июня 2020 года снимется большая часть ограничений.В Санкт-Петербурге до конца июня 2020 года снимется большая часть ограничений.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург возвращается к привычной жизни. Сегодня вечером, 9 июня 2020 года, Смольный заявил, что совсем скоро начинается второй этап выхода из самоизоляции. Он, по словам, губернатора Александра Беглова, завершится к концу июня. Что изменится для жителей города?

- С Роспотребнадзором согласованы открытие библиотек, возобновление торговли мебелью вне ТЦ, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, - отметил Беглов. - Но, подчеркну, это будет возможно при условии нормальной эпидобстановки.

Кроме того, под второй этап снятия ограничений в Санкт-Петербурге попадут: спортсмены, которые смогут возобновить тренировки в том числе в специализированных помещениях; льготники, которые смогут пользоваться бесплатным проездом при возвращении из Ленинградской области в Петербург, и каршеринг.

– К концу июня также планируем открыть навигацию по рекам и каналам Петербурга, но питание на борту будет запрещено, - добавил градоначальник. - Также для второго этапа мы оговорили с Роспотребнадзором и возможность открыть салоны красоты.

Тут поподробнее, так как есть нюансы. Например, все салоны красоты в Санкт-Петербурге после карантина какое-то время должны будут работать исключительно по записи, причем, интервал между посетителями должен составлять не менее 20 минут. Никаких ожиданий внутри салона. Сотрудники обязаны трудиться посменно. Ну, про социальную дистанцию и медицинские маски и говорить нечего.

Горожане с нетерпением ждут снятия ограничений. Карантин дается тяжело многим из них. Фото: Артем КИЛЬКИН

Горожане с нетерпением ждут снятия ограничений. Карантин дается тяжело многим из них.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Но самое главное на втором этапе – доступ на детские и спортивные площадки, - сказал Беглов. - Работаем также над возможностью посещать парки, музеи, выставочные залы и зоопарки.

ТРЕТИЙ ЭТАП - ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Ожидается, что на третий этап выхода из самоизоляции Санкт-Петербург выйдет в июле 2020 года. И, скорее всего, в этом месяце откроются летние кафе, сезонные объекты общественного питания и, не исключено, что фитнес-центры и бассейны.

Сейчас наша задача – не допустить роста эпидемии, - говорит губернатор. - На случай, если нам не утвердят весь план, в правительстве подготовлены варианты на снятие ограничений не в целом по городу, а частично (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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