2020-06-09T20:50:26+03:00
Общество

«Мы только ножки помочить»: сильная гроза с градом выгнала сотни петербуржцев со стихийных пляжей

Обрадовавшись жаркой погоде и проигнорировав предписание Роспотребнадзора, жители Санкт-Петербурга облюбовали пруды, озера и даже закрытые парки [фото и видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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В "закрытом" парке 300-летия Петербурга сегодня аншлагВ "закрытом" парке 300-летия Петербурга сегодня аншлагФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня в Северной столице выдался жаркий денек, и уже ничто не могло удержать горожан на самоизоляции. Блуждать по улицам под палящим солнцем тоже преспективка так себе, и потому, понятное дело, народ отправился на пляжи. Но, как стало известно ранее, Роспотребнадзор не нашел в Петербурге ни одного водоема, где купаться – с санитарной точки зрения – безопасно. Но разве это когда-то кому-то мешало?

Никакой забор не помеха, если хочется поплавать в прохладном заливе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Никакой забор не помеха, если хочется поплавать в прохладном заливе.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы в 30-градусное пекло освежиться в прохладной водице Финского залива, жители Северной столицы штурмуют забор парка 300-летия Петербурга. Те, кто пошустрее, перелезают через верх, другие идут «низом», третьи пытаются пролезть между металлических прутьев. Порой безуспешно. Зачастую решительно настроенных петербуржцев не останавливает даже наличие велосипедов и тяжелых рюкзаков.

- Как водичка? – спрашиваю у парней, которые еще минуту назад плескались в заливе.

- Сначала холодно, а потом окунешься, и круто, - бодро отвечает один из трех юношей примерно лет 16-ти. – Мы сюда из центра приехали, там вообще не искупаться. В Неве только, но это не то – холодная она. А здесь велосипеды главное было через забор переправить. Сделали!

В 30-градусную жару петербуржцы спасаются на стихийных пляжах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 30-градусную жару петербуржцы спасаются на стихийных пляжах.Фото: Артем КИЛЬКИН

На пляже у залива людно. В основном все отдыхают группами. Расстояние между соседними компаниями метра 3-4. Потому можно сказать, что петербуржцы со всей ответственностью держат дистанцию. Была даже замечена женщина в медицинской маске. Одна на весь пляж.

- Мы, конечно, слышали, что вроде как купаться нельзя, что вода грязная… Но где ж она грязная, посмотрите! – восклицает одна из отдыхающих. – Мы сюда из Татарстана переехали, для нас такая вода – счастье. Тем более, что карантин я с тремя детьми добросовестно отсидела. Надоело уже, честное слово.

Единственный человек в маске на всем пляже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Единственный человек в маске на всем пляже.Фото: Артем КИЛЬКИН

На этом песчаном островке действительно воцарилась типичная пляжная жизнь – те, кто решил искупаться, бросают вещи без присмотра и никому до них нет дела. Кто-то мирно спит укрыв лицо футболкой, кто-то играет в бадминтон. В основном же люди греются на солнышке, кто-то устраивает пикник, а некоторые дамы с томным видом намазывают себя средствами для загара или делали селфи. Дети развлекаются у берега с совочками и ведерками. Рядом резвится молодой хаски, по уши извозившись в песке. Судя по выражению лица хозяина, он этому совершенно не рад.

Некоторые даже умудряются крепко уснуть в такую жару. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Некоторые даже умудряются крепко уснуть в такую жару.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Саша, иди ополоснись! Целиком помойся! – кричит резвому мальчугану молодая женщина.

- Не боитесь купаться? – спрашиваю.

- Чего нам бояться? Мы ж только ножки помочить! Мы не ныряем, - отвечает она. – Вируса тоже не боимся – переболели все. И дети, и взрослые. Поэтому отдыхаем.

Красиво жить не запретишь - чем Финский залив не море? Фото: Артем КИЛЬКИН

Красиво жить не запретишь - чем Финский залив не море?Фото: Артем КИЛЬКИН

Подобная картина и в парке Интернационалистов. Как такового пляжа здесь нет, но как только к прудам набегает немалая группа людей с лежанками и зонтиками, он, будто по волшебству, появляется.

- Особенно это место любят пенсионеры, хотя купаться здесь опасно, - разводит руками один из местных жителей. – Иногда родители позволяют детям плескаться у берега. Я этого не понимаю.

Пляжный отдых в парке Интернационалистов. Фото: Александра СУРИС

Пляжный отдых в парке Интернационалистов.Фото: Александра СУРИС

На Суздальских озерах тоже аншлаг. Здесь наслаждаются жизнью семьи с детьми, школьники, старики, «собачники». Как поясняют местные жители, до пандемии эти озера не были настолько популярны. Сейчас же многие купаются, а местная охрана следит за тем, чтоб народ не заплывал за буйки.

С самого утра люди стягиваются и на Суздальские озера. Фото: Лилия КОЗЛОВА

С самого утра люди стягиваются и на Суздальские озера.Фото: Лилия КОЗЛОВА

Но если еще вчера пляжный отдых петербуржцев ничто не омрачало, то сегодня все закончилось более драматично: к вечеру ударила сильная гроза с дождем и градом. Стихийные пляжи вмиг опустели, и теперь, судя по прогнозам, неясно, когда на них снова появятся отдыхающие.

Однако гроза все же внесла свои коррективы в отдых горожан. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Однако гроза все же внесла свои коррективы в отдых горожан.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Несмотря на карантин жители Санкт-Петербурга заполонили городские пляжи.Артем КИЛЬКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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