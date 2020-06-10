Как остановить падение зрения у детей и взрослых

В век технологий глазам и так приходится нелегко, а в период самоизоляции нагрузка на них возросла в разы: решение рабочих вопросов переместилось на экраны компьютеров и смартфонов. И детям ничуть не легче: на смену прогулкам пришли компьютерные игры и мультики. Врачи-офтальмологи предупреждают: такая перегрузка органов зрения может привести к обострению существующих заболеваний и появлению новых.

ДЕТИ В ЗОНЕ РИСКА

- Постоянный рост нагрузки на еще не сформировавшиеся глаза ребенка ведет к развитию нарушений зрения, привычно-избыточному напряжению аккомодации (ПИНА), спазму аккомодации, миопии (близорукости), синдрому компьютерной усталости глаз. Все это ускоряет прогрессирование уже имеющегося сниженного зрения или увеличивает риск его ухудшения, - говорит врач-офтальмолог диагностического центра «Мегаоптика Счастливый взгляд» Виктория Ларина.

Врач-офтальмолог Виктория Ларина в окружении своих «помощников».Фото: Андрей ГАШЕВ

Обычно детям с такими симптомами рекомендуют делать специальную гимнастику для глаз. Выполнять упражнения можно самостоятельно, а можно пройти курс аппаратного лечения, что гораздо проще и намного эффективнее. - Ортоптическое лечение назначается при амблиопии, близорукости, ПИНА, спазме аккомодации, гиперметропии, синдроме усталости глаз, для тренировки аккомодации (способности глаза видеть на разном расстоянии), а также при косоглазии. Это современное и эффективное направление в офтальмологии, - объясняет Виктория Ларина. - Все процедуры аппаратного лечения безопасны и совершенно безболезненны.

ПРИБОРЫ ПОМОГУТ

Диагностический центр «Мегаоптика Счастливый взгляд» оснащен современным оборудованием для профилактики и лечения болезней глаз у детей и взрослых. Занятия на гелий-неоновом лазерном аппарате «Макдэл-08» стимулируют развитие форменного зрения и нормализуют аккомодационную способность глаза. Офтальмологический тренажер-релаксатор «Визотроник» предназначен для профилактики и лечения миопии, спазма аккомодации, хронического зрительного утомления, компьютерного зрительного синдрома, жалоб астенопического характера. Ортоптический прибор «Синоптофор» используется для лечения косоглазия, увеличения фузионных резервов и подвижности глаз. С его помощью удается исправить нарушения в двигательной функции органа зрения. Для лечения амблиопии («ленивый глаз») любой степени у пациентов от четырех лет и старше используют прибор «АмоАтос» с приставкой «Амблио» и «Каскад», программы «Плеоптика 3-Тир», «Галактика». Развивать и повышать зрительные функции помогает магнитотерапия и фотостимуляция сетчатки и зрительного нерва.

Для максимального результата аппаратное лечение совмещают с приемом медикаментов и ношением очков.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Наиболее эффективно ортоптическое лечение для детей, у которых органы зрения только формируются, - говорит Виктория Ларина. - Помогает оно и взрослым, которые много времени проводят за компьютером и страдают от хронического зрительного утомления. В некоторых случаях аппаратные методики совместно с правильно подобранными средствами коррекции позволяют отдалить оперативное вмешательство или вовсе его избежать. По сути, аппаратное лечение можно сравнить со спортивными тренировками: если программа подобрана правильно, сеансы проходят регулярно и под контролем профессионала, то эффект будет точно. Для максимального результата аппаратное лечение совмещают с приемом медикаментов и ношением очков или контактных линз. - Перед тем как приступать к лечению, мы проводим пациентам тщательную диагностику зрения, составляем индивидуальную программу в зависимости от патологии. Курс может состоять из десяти - пятнадцати занятий, а проходить его желательно раз или два в год, - добавляет доктор.