2020-06-10T15:13:19+03:00
Новости компаний

МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

Акция действует до конца года, в ней участвует больше 64 тысяч российских отелей
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МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России.МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 июня 2020 года во многих регионах страны начинается поэтапный выход из режима самоизоляции. Это дает возможность планировать поездки по России заранее. МегаФон и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов МегаФона работает через специальный лендинг на Booking.com.

- Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы, - рассказывет коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас.Фото: Олег ЗОЛОТО

В свою очередь региональный директор Booking.com Алексей Матушкин подчеркивает, что их миссия - сделать так, чтобы каждый мог открывать мир.

- Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России, - добавляет он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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