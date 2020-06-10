МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

С 1 июня 2020 года во многих регионах страны начинается поэтапный выход из режима самоизоляции. Это дает возможность планировать поездки по России заранее. МегаФон и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов МегаФона работает через специальный лендинг на Booking.com.

- Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы, - рассказывет коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас.Фото: Олег ЗОЛОТО

В свою очередь региональный директор Booking.com Алексей Матушкин подчеркивает, что их миссия - сделать так, чтобы каждый мог открывать мир.

- Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России, - добавляет он.