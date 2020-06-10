Горы грунта и пыль столбом: жители Санкт-Петербурга требуют разобраться со свалкой, на которую везут отходы с площадки СКК

Километровой длины свалку обнаружили общественники в Красносельском районе недалеко от устья реки Красненькая. По словам городского активиста, лидера движения «Красивый Петербург» Красимира Врански, вот уже несколько месяцев туда свозят строительный мусор, оставшийся после обрушения СКК «Петербургский» - горы отходов уже достигли десятиметровой высоты, а ближайшие жилые дома, находящиеся не более чем в 400 метрах, регулярно окутываются облаками рыжей пыли.

- Первыми тревогу забили как раз-таки местные жители, - рассказал «Комсомолке» Врански. - Мы провели инспекцию и выяснили, что на свалку везут строительный мусор — грунт, обломки бетона, арматуру. На то, чтобы это все потом рекультивировать, уйдет несколько лет и несколько миллиардов рублей.

По подсчетам активистов, свалка уже протянулась более чем на километр. Фото: сообщество "Красивый Петербург"

По словам общественников, все это добро отправляется на участок между Юго-Западной ТЭЦ и улицей Маршала Казакова прямиком с площадки, где некогда стоял спортивно-концертный комплекс «Петербургский», рухнувший во время демонтажа кровли в конце января этого года.

- Установить это оказалось несложно, - констатирует активист. - Во-первых, на восьми из десяти машин, которые при нас заехали на участок, красовались таблички «СКК». Во-вторых, мы проследили за одним из грузовиков, и он привел нас прямо к руинам комплекса. У нас есть все основания полагать, что эта свалка незаконна, а сброс строительного мусора в охранных зонах Финского залива и реки Красненькой нанесет огромный ущерб экологии.

СКК "Петербургский" обрушился в конце января 2020 года из-за ошибок, допущенных во время демонтажа кровли.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Между тем в компании «СКА-Арена», которая занимается реконструкцией комплекса, объясняют: никакие строительные отходы на участок в Угольной гавани не вывозятся. Вывозят обыкновенный незагрязненный грунт, относящийся к пятому — самому низкому — классу опасности.

- Сейчас на площадке ведутся демонтажные и изыскательские работы, и в том числе землеройные, необходимые для обустройства нового фундамента, - отметила пресс-секретарь компании Ольга Рудакова. - Строительные отходы, которые образуются в процессе — обломки бетона, арматура и так далее — вывозятся на специализированные площадки в Ленобласти, на переработку или размещение. После чего заказчику предоставляются все отчётные документы. Часть грунта — в которой нет никаких вредных включений — перевозчик по действующему договору отвозит в Угольную гавань. При этом принимающая сторона регулярно проводит анализ ввозимого грунта. При необходимости мы готовы предоставить экспертное заключение.

По словам активистов, свалка находится в природоохранной зоне реки Красненькая и Финского залива. Фото: сообщество "Красивый Петербург"

Такой же позиции придерживается и генеральный директор ООО «Полигон» Евгений Семыкин — с мая этого года его компания арендует участок, на котором складируют грунт, у собственника. По словам Семыкина, строительный мусор в Угольную гавань не вывозят. А обломки бетонных блоков и куски арматуры, которые явно видно на фотографиях, сделанных общественниками, остались от предыдущих арендаторов.

- Этому участку уже много лет, - объяснил «Комсомолке» Семыкин. - И до нас его арендовали несколько компаний, к которым у собственника были претензии. Мы сейчас понемногу приводим территорию в порядок — ищем эту самую арматуру и бетон, извлекаем, отдаем на переработку. А грунт — в нем нет ничего опасного. Его просто пересыпают песком, он высыхает и превращается в строительный материал. Да, из-за этого может быть пыльно — но те люди, которые покупали дешевое жилье рядом с промзоной, знали ведь, на что они идут.

Обломки бетона и куски арматуры, по словам компании, которая занимается приемом мусора, остались после предыдущего арендатора. Фото: сообщество "Красивый Петербург"

Директор «Полигона» отметил также, что собственник участка хочет построить на месте нынешней свалки грузовой терминал. А значит, отработанного грунта понадобится много.

- Его сюда будут везти годами, - констатировал Семыкин. - У нас, например, заключен договор на три года. После нас придут другие. Но, повторюсь — ничего опасного мы не делаем. У нас недавно только была проверка из комитета по благоустройству, никаких нарушений не нашли. Да, возможно, есть какие-то минимальные недочеты, но причин так беспокоиться и устраивать общественные рейды нет.

Чтобы окончательно разобраться в ситуации, журналисты «КП-Санкт-Петербург» отправили соответствующий запрос в городской комитет по благоустройству. На момент публикации материала ответ на него в редакцию не поступил.