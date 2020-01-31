Причины обрушения СКК «Петербургский»: к трагедии привели халатность и спешка

Обрушение на площади в 28 000 квадратных метров, утрата уникального здания, которым в свое время восхищались даже иностранцы, загубленная человеческая жизнь. Таковы последствия неудавшегося демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Северной столице на проспекте Юрия Гагарина. «Комсомолка» решила ответить на самые важные вопросы о случившемся: чем был примечателен СКК, почему его решили снести и почему это решение обернулось настоящей трагедией?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758079" frameborder="0"></iframe> Первые кадры после обрушения крыши ССК в Санкт-Петербурге.

Как построен СКК «Петербургский»

СКК «Петербургский» был построен в 1979 году и на тот момент являлся одним из крупнейших спортивных сооружений в Европе. Его главной особенностью была уникальная крыша, собранная по типу подвижной мембраны – 56 свободно провисающих металлических «лепестков» крепятся к железобетонному 160-метровому кольцу. За эту крышу инженеры, которые ее проектировали, были удостоены Государственной премии СССР, а сам СКК в 1988 году, накануне юбилея Эйфелевой башни, научно-техническое сообщество Франции включило в список величайших достижений 20-го века.

СКК «Петербургский» был построен в 1979 году.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почему решили демонтировать здание

О реконструкции СКК впервые заговорили в 2017 году. Через шесть лет (в 2023-ем) Петербург должен принять чемпионат мира по хоккею. Для этого в городе на Неве необходимо построить новую ледовую арену. Та, что есть сейчас, слишком маленькая и не подходит под требования Международной федерации хоккея.

Изначально речь шла только о том, чтобы модернизировать спорткомплекс. Но первый проект новой арены появился уже осенью 2018-го года, и сразу стало понятно, что это не реконструкция, а совершенно новое здание. Главный архитектор проекта Денис Левченко тогда пояснил, что старую чашу невозможно переделать так, чтобы она смогла вместить 21 тысячу человек, а это требование заказчика. Но первый проект петербуржцам не понравился, в народе арену даже прозвали «забинтованной банкой» и «бальзамом звездочка» - за изображение звезды на крыше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758018" frameborder="0"></iframe> Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

О том, стоит ли сносить СКК, несколько лет шли споры в кругах архитекторов и градозащитников. К единому мнению никто так и не пришел.

- Долго время препирательства насчет СКК заключались в том, что новая функция якобы не помещается в старый объем. Но проектировщики, которые ценят советскую архитектуру, нашли способ это преодолеть, - рассказал «КП» вице-президент петербургского Союза архитекторов Святослав Гайкович.

– Еще на Градсовете, когда «Геореконструкция» предварительно озвучивала технические параметры мембраны, говорили о том, что технические решения все-таки есть, - заявлял заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга Александ Кононов. - Самое главное не сносить здание, а его реконструировать. Технологии это позволяют, было бы желание.

Демонтаж крыши закончился трагедией. Фото: стоп-кадр с видео Фонтанка.ру

28 января компания «СКА-Арена», которая по договору концессии (государственно-частного партнерства) должна была подготовить СКК к чемпионату мира по хоккею, обнародовала результаты экспертизы, в которой говорилось, что крыша СКК находится в аварийном состоянии, и не остается ничего другого, кроме как ее демонтировать. На следующий день обществу представили проект новой арены, лишь отдаленно напоминающий старый СКК. Фактически спорткомплекс решили снести и построить на его месте новую арену.

31 января при демонтаже крыши (его производил подрядчик, - примеч.Ред.) рухнуло практически все здание.

- Ни в коей мере не хотелось бы опровергать ее результаты об аварийности крыши, но в выводах я сомневаюсь, - добавил Гайкович. - Дело в том, что в советское время закладывали колоссальные запасы по прочности при конструировании и выполнении работ. Они превосходили экономически все мыслимые пределы. А потому заключение о том, что конструкции в аварийном состоянии, мне кажется просто нереальным. К тому же, сама по себе мембрана по своей затее очень прочная: это металлическая плоскость.

Рабочий во время ЧП погиб. Он не успел запрыгнуть в строительную люльку до того, как здание обвалилось. Фото: скрин видео Фонтанка.ру

Почему решили снести СКК именно так

Вопрос туманный и спорный. По словам генерального директора компании-концессионера «СКА Арена» Игоря Забирана, перед тем, как приступить к работам, экспертная организация обследовала комплекс и выдала заключение о состоянии самого здания и мембраны. Демонтаж решили выполнять в несколько этапов – сначала разобрать саму мембрану, как наиболее слабую и ветхую часть постройки, а потом взяться за несущие конструкции. Но что-то пошло не так. Итог – потеря 80% комплекса за один раз и смерть человека.

ЧП произошло во время демонтажа крыши.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почему произошло обрушение

Этот вопрос напрямую связан с предыдущим. По словам ведущих петербургских архитекторов, лепестковая крыша СКК была уникальным и тонко рассчитанным объектом. И разобрать ее по-человечески, просто перерезав аргоном крепления не получилось бы, при всем желании.

Так сейчас выглядит СКК.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Видимо, решили, что это будет проще всего – подрезали, упала, да и хрен с ней, - не может сдержать эмоций руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91», заслуженный строитель России Рафаэль Даянов. – Ничего подобного. Надо было для начала разобраться, как ее строили.

По словам Даянова, в упрощенном виде конструкцию крыши можно представить так: от центральной стойки ко внешнему кольцу натянуты металлические струны, а на этих струнах натянуты стальные лепестки толщиной 6 миллиметров. Система спроектирована таким образом, что уравновешивает сама себя. А если ослабить ее где-то в одном месте (что, собственно, и было сделано) – рушится вся и сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758087" frameborder="0"></iframe> Спасатели разбирают завалы на месте обрушения СКК в Петербурге.По разным данным, площадь обрушения составила от 25 до 28 тысяч квадратных метров.

- Прежде всего нужно было разобрать и убрать сами лепестки, потом поддерживавшие их струны, - констатирует Даянов. – То есть, подойти к вопросу с головой, ответственно. А решили побыстрее, попроще, трах-бах, и все готово. В результате погиб человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758060" frameborder="0"></iframe> Спасатели нашли тело погибшего при обрушении СКК мужчины.Сергей ВОЛЧКОВ

Какие будут последствия

Руководитель Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту обрушения СКК «Петербургский» 31 января 2020 года уголовное дело. Его материалы поручено передать в центральный аппарат ведомства. По какой статье возбуждено дело, пока не известно. Зато точно можно сказать, что теперь перестройка комплекса откладывается на неопределенный срок – на время следствия все работы на объекте, ставшем местом преступления, заморозят. Успеет ли теперь компания построить новую арену к чемпионату мира по хоккею в 2023-м году – большой вопрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758106" frameborder="0"></iframe> Съемка с дрона здания СКК после обрушения крыши.Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский", произошедшего в ходе демонтажа здания

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