2020-06-11T11:48:42+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Чему пандемия коронавируса должна научить Петербург

Генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров рассказал о том, как сейчас работают медицинские центры Северной столицы
Маргарита РЕПИНА
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Врачи прогнозируют рост интереса к плановым комплексным обследованиям.Врачи прогнозируют рост интереса к плановым комплексным обследованиям.Фото: Андрей ГАШЕВ
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ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с гендиректором сети клиник «Медпомощь 24» Евгением Федоровым

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Вот уже третий месяц силы петербургских врачей брошены на борьбу с коронавирусом. Если в начале эпидемии инфицированных больных принимали две больницы, то к маю под пациентов с COVID-19 перепрофилировали уже почти два десятка стационаров. Между тем жалоб на другие недуги у петербуржцев меньше не стало. Они по-прежнему простывают, страдают от болей и нуждаются в консультации врача. Разгрузить госучреждения сейчас помогают частные медицинские клиники. Но, несмотря на то что они не задействованы в работе с зараженными новой инфекцией, пандемия внесла коррективы и в их деятельность. Как сейчас ведется прием пациентов и когда нельзя откладывать обращение к врачу? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров.

Генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров.Фото: Степан СТЕПАНОВ

АДАПТИРОВАЛИСЬ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ

Первое, о чем нужно знать, - сейчас в Петербурге отменены все плановые приемы. Это значит, что специалисты принимают только «острых» пациентов. Врачи оказывают экстренную помощь или те услуги, отказ от которых приведет к ухудшению здоровья.

- Например, если человеку взбрело в голову сделать УЗИ - его не примут, а если он придет в медицинский центр с направлением от лечащего врача, который ищет патологию, - исследование проведут. Это тонкая грань, - объясняет Евгений Фёдоров. - Когда мы не можем записать пациента на прием, мы стараемся перевести звонок на врача-терапевта или специалиста. Порой достаточно порекомендовать пациенту медикаменты или скорректировать лечение. При этом на враче лежит огромная ответственность. Как правило, наши сотрудники проводят контрольный обзвон, мониторят состояние больного в течение дня. Если происходит ухудшение или состояние не изменяется - человеку предлагают прийти лично либо рекомендуют вызвать скорую помощь.

Чтобы принимать тех, кто все же нуждается в оперативной помощи, медцентры усилили меры безопасности. Так, в клиниках «Медпомощь 24» установили дополнительные дозаторы с антисептиками и приборы для обеззараживания воздуха, а все поверхности в помещениях обрабатываются раз в два часа, пациенты находятся в масках и перчатках. Кроме того, введен строгий контроль за гигиеной сотрудников и состоянием пришедших пациентов. Чтобы вычислять подозрительные симптомы, персонал прошел онлайн-курсы по мерам предосторожности и профилактике COVID-19, а также в обязательном порядке еженедельно все медики сдают тесты на COVID-19.

- Пока сложно предсказать, когда эпидемия закончится. По математическим расчетам спад заболеваемости прогнозируется во второй половине - конце июня, - говорит Евгений Фёдоров. - Но это только в том случае, если мы будем соблюдать все рекомендации. Тогда эпидемиологическая обстановка станет приемлемой, чтобы снять все ограничения. Однако это не значит, что не будет больных с диагнозом COVID-19. Просто начнется разумное плановое оказание медицинской помощи.

Частная медицина сейчас помогает разгрузить государственную. Фото: Андрей ГАШЕВ

Частная медицина сейчас помогает разгрузить государственную.Фото: Андрей ГАШЕВ

СКАЗАНО!

Какие выводы должны сделать люди после окончания пандемии?

Директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений ФЁДОРОВ:

- Эпидемия должна научить людей не только правильно мыть руки и держать социальную дистанцию, но и внимательнее относиться к медицинским рекомендациям. Например, вокруг той же вакцинации до сих пор не утихают споры. И это несмотря на жесткие рекомендации ВОЗ и правительства. Второй момент - диспансеризация. Мне кажется, интерес к плановым комплексным обследованиям организма вырастет. К тому же в большинстве клиник разработаны специальные программы, направленные на выявление хронических заболеваний, диагностирование заболеваний на начальной стадии. И я уверен, что определенная часть населения задумается об этом.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Если температура поднялась выше 37,5 градуса - нужно экстренно связаться с поликлиникой по месту прописки и рассказать сотрудникам о симптомах.

Полную версию программы смотрите здесь:

Месяц в изоляции: как это отразится на здоровье петербуржцев.Говорим с гендиректором сети клиник Медпомощь 24 Евгением Федоровым о том, как работают медцентры в Петербурге, не задействованные в борьбе с COVID-19. Что изменилось в безопасности? И к каким врачам идти, когда закончится изоляция

ИСТОЧНИК KP.RU

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