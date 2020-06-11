Термоклин на Суздальских озерах и «подводные шалаши» в Финском заливе: Названы самые опасные для купания водоемы Санкт-Петербурга

С приходом более-менее теплой погоды жители и гости Санкт-Петербурга с радостью бросились открывать купальный сезон. Открыть - открыли, но уже понесли первые потери: 9 июня на пруду в парке Героев-Пожарных утонул 12-летний мальчик. По предварительной версии, ребенка убил термоклин: критическая разница температур в верхнем и нижнем слоях воды. О самых опасных водоемах города, о том, какие скрытые опасности они в себе таят - рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

ЗОНА ХОЛОДА

- Когда со дна пруда или озера бьют ледяные источники, образуется термоклин, - рассказывает водолаз с восьмилетним стажем Антон Колобянин. - Получается, что сверху вода прогрета солнцем, а вот внизу, на глубине нескольких метров, пролегает слой холода — до +2 - +5 градусов. Если человек с жары сразу попадает в холод, случиться может все, что угодно — от судороги до разрыва сосудов в мозгу.

По словам опытного дайвера, под водой людей могут поджидать термоклины, залежи мусора и топляка, а также оставленные браконьерами сети.Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо прудов в парках Интернационалистов и Героев-Пожарных такие опасные области есть на Суздальских озерах, на Ольгинском пруду и на пруду в Пискаревском парке.

- Кроме того, из-за родников на дне часто образуются своего рода подводные зыбучие пески, - продолжает дайвер. - Источники, бьющие под большим напором, взбаламучивают ил. Человек может погружаться в эту взвесь, сам того не замечая — а она по мере того, как увеличивается глубина, становится все плотнее и плотнее. Поэтому, если нырнуть в неудачном месте, можно в какой-то момент обнаружить себя увязшим в иле по щиколотку или даже по колено. Выбраться из такой западни без посторонней помощи невозможно.

ПОДВОДНЫЕ «ЛЕСА»

Некоторые городские водоемы — например, участок Финского залива, на который выходит пляж в парке 300-летия Петербурга - «славятся» обширными залежами топляка. Затонувшие ветви, сучья и целые бревна складываются на глубине в «подводные шалаши», куда, как в капкан, может попасть неопытный ныряльщик.

- В некоторых местах на том же Финском заливе есть такие места, где под сплошным слоем топляка просто-напросто невозможно разглядеть дно, - рассказывает Колобянин. - Осложняется дело тем, что в наших озерах и реках весной и летом видимость становится практически нулевой из-за цветущих водорослей. Нам, например, какие-то задания часто приходится выполнять на ощупь — и это при том, что у нас есть маски и другие снаряжение.

Безопасных водоем в черте города, увы, нет - даже давно облюбованные граждане Суздальские озера таят в себе смертельную угрозу.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поэтому во время заплыва человек может, сам того не заметив, зацепиться за какую-нибудь ветку или заплыть под бревно — и уже не выбраться.

Такая же картина наблюдается на Суздальских озерах, на Ольгинском пруду и практически на всех проточных реках: на Охте, Малой Невке, а местами даже на самой Неве.

- Когда-то там сплавляли лес, - продолжает эксперт. - И были так называемые «застойные» участки, где лес тонул. Все это копилось на дне десятилетиями, и к нашему времени образовало громадные и очень опасные подводные «конструкции». К тому же они, как правило, очень шаткие. Случайно пошевелив какое-нибудь отдельное бревно, можно заставить всю эту массу прийти в движение — с непредсказуемыми последствиями. Два года назад как раз на Охте был случай, когда дайвер-любитель во время погружения под Большеохтинским мостом задел топляк и оказался зажат двумя бревнами. Он просидел под водой несколько часов, дыша воздухом из баллона. А когда воздух закончился — задохнулся, потому что не имел ни малейшей возможности ни выбраться самостоятельно, ни позвать на помощь.

МЧС лезть в воду так же категорически не советует.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СКРЫТЫЕ «ВОДОВОРОТЫ»

- На Неве очень много мест, где под водой встречаются так называемые «банки», - рассказывает дайвер. - Это выступающие участки дна, небольшие отмели. За счет разности высот в этих местах образуются закручивающие течения. То есть, если вы в любом другом водоеме положите какой-то предмет на поверхность воды, он будет спокойно плавать. А вот на Неве его затянет в глубину.

Такие локальные водовороты, по словам Колобянина, могут обладать достаточно большой силой, чтобы увлечь на дно ребенка или даже неподготовленного взрослого. Отыскать их (хотя лучше не надо) можно практически на всем протяжении Невы — в том числе и возле пляжа на Заячьем острове, где в теплые дни собирается множество купальщиков.

- Вообще, Нева — река с очень быстрым течением, - отмечает специалист. - Оно может достигать двух-пяти метров в секунду. Звучит, возможно, не очень впечатляюще, но на деле этого достаточно, чтобы подхватить человека и утащить его далеко от места, где он вошел в воду. И хорошо, если просто утащить — в такой стремнине очень легко потерять контроль, а это может привести к печальным последствиям.

Отдыхать и загорать можно (да и то не рекомендуется, учитывая эпидемию), а вот в воду лезть не стоит.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОДАРКИ» ОТ РЫБОЛОВОВ

Попасть в подводную ловушку на городских реках и озерах можно не только из-за топляка, но и по милости местных браконьеров.

- Многие водоемы у нас перегорожены рыболовными сетями, - рассказывает Колобянин. - Официально использовать их запрещено — это уголовное дело — но люди все равно ловят. Китайские сети стоят копейки, так что в случае чего — опасность, например, или зацеп - рыбаки просто бросают их там, где поставили, и уходят. В результате сети остаются в воде, путаются, обрастают водорослями. Зацепиться за такой клубок веревок ногой — значит, практически гарантированно остаться на дне.

Сетями опутаны Суздальские озера, Ольгинский пруд на Светлановском проспекте; местами их можно встретить на Охте и Малой Невке.

- Но даже если рыбак сеть все-таки снял, в воде могу остаться вбитые в дно колья, к которым он ее привязывал, - продолжает дайвер. - Часто они встречаются неподалеку от лодочных причалов, с которых наши люди — особенно будучи в состоянии подпития — любят прыгать в воду. Напороться на такой кол животом или ногой — поверьте, приятного мало.

12-летний мальчик утонул в пруду в парке Героев-Пожарных 9 июня.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

ЗАЛЕЖИ ХЛАМА

Наконец, еще одна весомая причина не лезть в городские водоемы — мусор, местами усеивающий дно сплошным толстым слоем.

- За восемь лет работы мы чего только не видели, - признается наш собеседник. - Детские коляски, шины, куски арматуры, бетонные блоки — все это копится в реках и озерах годами. Достаточно сказать, что в прошлый сезон мы достали из воды два старых проржавевших насквозь автомобиля. И даже там, где регулярно чистят дно, вполне можно налететь на что-нибудь такое налететь. Особенно это характерно для водоемов, которые полностью или частично расположены на территориях промзон — например, для той же Охты.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Радько, начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: Купаться в Санкт-Петербурге запрещено

- Купаться в городских водоемах в данный момент (11 июня 2020 года) категорически запрещено. Это чревато целым набором негативных последствий: от физических травм до заболеваний. Последние, в частности, обусловлены тем, что у нас ни один водоем не прошел проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим показателям. В черте города существуют обустроенные пляжи со спасательными вышками, но предназначены они для отдыха горожан. Там можно гулять и загорать - а вот купаться нельзя ни в коем случае.