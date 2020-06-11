Расписание электричек в Санкт-Петербурге летом 2020: На «дачных» направлениях добавили поездов

Петербургские пригородные поезда перешли на летний режим работы. В расписании электричек в Санкт-Петербурге летом 2020 на разные направления добавили дополнительные электрички и вернули отмененные ранее из-за «карантина» по коронавирусу. Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, уже с 31 мая 2020 года пригородные поезда усилены на «дачных» направлениях. Больше всего электричек добавили на Лужском, Выборгском, Приозерском, Ириновском и Витебском. К слову, наблюдать за тем, какие поезда пользуются особенно большим спросом, будут ежедневно. Поэтому дополнительные составы могут добавить и на другие направления.

– На основании ежедневного мониторига населенности пригородных поездов, при росте пассажиропотока, размеры движения будут дополнительно увеличиваться, – отмечают в Северо-Западная пригородная пассажирской компании.

Напомним, что из Санкт-Петербурга пригородные поезда ходят в Балтийском, Витебском, Московском, Северном, Петрозаводском, Финляндском, Псковском и Тверском направлениях. Помимо стандартных электричек, в разных направлениях ходят и скоростные поезда «Ласточка». Добраться на них можно, например, в Зеленогорск, Рощино, Петрозаводск, Сортавалу, Псков, Великий Новгород, Выборг, Москву.

НА ЗАМЕТКУ

Поскольку даже в летнем расписании электричек все еще действуют некоторые изменения, внесенные в апреле из-за коронавируса, перед поездкой важно уточнять актуальное расписание. Также в связи с предстоящими праздничными и нерабочими днями 12 и 24 июня будут внесены изменения в расписание.

Уточнить расписание пригородных поездов можно на официальном сайте или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

Кроме того, можно воспользоваться мобильными приложениями «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

КОНКРЕТНО

Особое расписание электричек с 11 по 13 июня 2020 года:

Из-за празднования Дня России и выходных дней изменится расписание пригородных поездов на Московском, Северном, Балтийском, Финляндском, Витебском направлениях Октябрьской железной дороги.

11 июня 2020 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику пятницы;

12 и 13 июня 2020 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы;

14 июня 2020 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику воскресенья.

Московское и Северное направление:

1. Не будут курсировать 11 июня 2020 года:

п. № 6371/6372 на участке Кириши – Будогощь;

п. № 6127 на участке Будогощь – Кириши;

п. № 6379/6380 на участке Кириши – Будогощь;

п. № 6135 на участке Будогощь – Кириши.

2. Назначаются 12 июня 2020 года:

п. № 6379/6380 на участке Кириши – Будогощь;

п. № 6135 на участке Будогощь – Кириши.

Курсирование пригородных поездов на участках Волховстрой – Чудово, Окуловка – Угловка, Угловка – Боровичи, Будогощь - Пестово, Будогощь – Тихвин, Будогощь – Окуловка и по маршруту Великий Новгород – Будогощь будут курсировать согласно календарным дням недели.

Витебское направление:

Дизель-электропоезда и рельсовые автобусы, курсирующие на участке Санкт-Петербург-Витебский – Новолисино – Рогавка – Великий Новгород, а также пригородные поезда на участке Оредеж – Дно, будут курсировать согласно календарным датам.

Балтийское направление:

Дизель-электропоезда на участках Санкт-Петербург-Балтийский – Сланцы будут курсировать согласно календарным датам.

Финляндское направление:

1. Не будет курсировать 13 июня 2020 года:

п. № 6514 Сосново – Девяткино.

2. Назначается 13 июня 2020 года:

п. № 6519 Санкт-Петербург-Финляндский – Девяткино.

Особое расписание 24 июня 2020 года:

В нерабочий день 24 июня 2020 года расписание электрички, курсирующие по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будут осуществляться по графику воскресенья.

Витебское направление:

Дизель-электропоезда и рельсовые автобусы, курсирующие на участке Санкт-Петербург Витебский – Новолисино – Рогавка - Великий Новгород, Луга – Великий Новгород, Великий Новгород – Батецкая, Батецкая – Санкт-Петербург-Витебский, а также пригородные поезда на участках Оредеж – Дно будут курсировать согласно календарным дням недели.

Финляндское направление:

Назначается 24 июня:

п. № 6116 Зеленогорск – Санкт-Петербург;

п. № 6514 Сосново – Девяткино.

Балтийское направление:

Дизель-электропоезда № 6673/6674 сообщением Санкт-Петербург-Балтийский – Сланцы будут курсировать согласно календарным дням недели.

Московское и Северное направление:

Не будут курсировать 24 июня:

п. № 6379/6380 на участке Кириши – Будогощь;

п № 6135 на участке Будогощь – Кириши.

Электропоезда на участках Волховстрой – Чудово, Окуловка – Угловка, Угловка – Боровичи, Будогощь – Пестово, Будогощь – Окуловка, Будогощь – Тихвин, а также по маршруту Великий Новгород - Будогощь будут курсировать согласно календарным дням недели.