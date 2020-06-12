До этого собаку не выводили гулять, только на балкон: Соседи рассказали о хозяевах джек-рассела, который истерзал младенца

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются, как 30-летняя мать Елена не досмотрела за своим месячным малышом, которого растерзала домашняя собака. Джек-рассел напал на младенца и буквально не оставил на нем живого места. Ребенка с множественными травмами госпитализировали в больницу. А на мать возбудили уголовное дело. Но, по словам соседей, они догадывались, что в семье вот-вот произойдет беда.

- Мать Елены раньше занимала высокий пост в администрации Курортного района, - рассказали "КП-Петербург" соседи женщины. - Кажется, она была заместителем начальника в отделе по экономическим вопросам. Сама Лена закончила музыкальную школу, потом Санкт-Петербургскую консерваторию. У нее было хорошее образование. Давала уроки детям на дому. Но потом у них что-то резко поменялось в жизни.

Мать Елены Татьяна после выхода на пенсию перестала выходить из квартиры. Соседи ее не видели долго время. А сама Ленка, по словам жильцов дома, стала странно себя вести.

В этом доме жила семья Фото: Яндекс.Карты

- Они ни с кем не общались, вели замкнутый образ жизни, никогда не открывали окна, - рассказывают соседи. - У них раньше были две собаки и три кошки. Собак на прогулку они не выводили никогда. Дома не проветривали. Все время ужасно пахло из квартиры. Потом обе собаки умерли.

Несколько лет назад у Елены появился муж. По словам соседей, он как неожиданно появился, также и исчез. Джек-рассела семья завела недавно. Собака была очень агрессивной.

- О ребенке никто из соседей не знал вообще, - пожимают плечами соседи. - Это очень странно, мы даже плачь не слышали никогда. Гулять она с ним не ходила. Эту собаку мы видели с балкона. Она все время рычала. Гулять ее не водили. Только на балкончик метр на метр. У животного не было социализации. Поэтому "достоевщину" в этой квартире я ожидала.

О том, какая на самом деле в семье развернулась драма, соседи узнали только после случившегося. Оказалось, вся семья заразилась коронавирусом, в том числе младенец. Мать Елены умерла в больнице за несколько дней до трагедии.

- Сама Елена сказала полицейским, что она и ребенок тоже заражены коронавирусом, - продолжают соседи. - Мы видели, как младенца в одеялке выносили из квартиры. Следом к скорой помощи спустилась и сама Ленка. Никто не знает, была ли она дома в момент нападения. Но, судя по всему, оставлять малыша одного ранее ей приходилась.

Сама женщина рассказала полицейским, что не могла предотвратить нападение. Подробности она не сообщила.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в госпитале. Кроме ран от собаки, ему предстоит излечиться от коронавируса. Врачи борются за его жизнь.

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