Санкт-Петербургский театр БДТ имени Товстоногова дал первый в России Minecraft-спектакль. В воскресенье, 14 июня 2020 года, на виртуальной сцене развернулась 15-минутная версия пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». Этот необычный эксперимент поставил молодой режиссер Эдгар Закарян и архитектор Андрей Воронов. А артисты Большого драматического театра в реальном времени играли и озвучивали своих персонажей.

- Геймеры и зрители смогли увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65, - рассказали в театре.

На виртуальной сцене развернулась знаменитая пьеса "Вишневый сад"

До начала спектакля зрители смогли, как и в настоящем театре, виртуально прогуляться по его залам и коридорам. Как и положено, прозвучало три звонка, занавес сцены раздвинулся и на «кубическую» сцену вышли такие же квадратные артисты. В «зрительный зал» смогли зайти 90 игроков, остальные смотрели спектакль в соцсетях театра.

«Вишневый сад» выбран не случайно. Пьеса открыла серию Minecraft-спектаклей по произведениям школьной программы по литературе. Так, создатели проекта решили привлечь внимание молодой аудитории, используя для них известную и популярную в массах игру.

Необычный эксперимент с аплодисментами, точнее, одобрительными комментариями встретили зрители, оценив труды команды театра и саму задумку:

- Вот так нужно привлекать детей к искусству, на их языке! Надеюсь у вас всё получится и вы дальше будете распространять театральное искусство среди молодёжи!

- Это гениально, без сарказма, это реально круто! Отдельно кидаю вам на сцену букет цветов.

- А карту с театром выложите? По-моему, очень неплохо получилось.

Помимо похвалы, появились и советы от бывалых игроков Minecraft, которые рассказали, как можно усовершенствовать проект.