2020-06-15T12:09:33+03:00
Происшествия

Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в госизмене в пользу Китая

78-летний ученый, по версии следствия, передал Поднебесной секретные данные по подводным лодкам
Роман ЛЯЛИН
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Валерий Митько сейчас под домашним арестом Фото: submariners.ruВалерий Митько сейчас под домашним арестом Фото: submariners.ru
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ФСБ заинтересовалась деятельностью 78-летнего президента Арктической академии наук Валерия Митько - капитана первого ранга в запасе, члена-корреспондента Санкт-Петербургской инженерной академии, академика Российской академии естественных наук. В феврале 2020 года Митько, по словам его адвокатов, обвинили в госизмене в пользу Китая. Сейчас президент региональной Арктической академии находится под домашним арестом.

- Ему предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже на том основании, что он несколько раз выезжал с лекциями в Китай по приглашению Даляньского университета, - заявляют адвокаты Валерия Митько. - Ему вменяется в вину, что, будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике, он якобы вывез в своем чемодане документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. Валерий Митько свою вину категорически отрицает.

Более того, на допросе Валерий Митько заявил следователю, что считает себя патриотом. Давать комментарии СМИ в рамках дела ему пока запрещено.

Валерий Митлько обвиняется в шпионаже в пользу Китая Фото: submariners.ru

Валерий Митлько обвиняется в шпионаже в пользу Китая Фото: submariners.ru

Как следует из биографии ученого, Митько заинтересовался Арктикой, когда служил на Тихоокеанском флоте и был начальником радиотехнической службы и командиром боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки. В 1963 году после выпуска из академии Митько поехал в Николаев, где должен был сопроводить судно «Спасатель атомных подводных лодок». Именно тогда молодой лейтенант впервые увидел Север.

В одном из своих интервью Валерий Митько позже признался, что это и сыграло роковую роль в его судьбе. Отметим также, что Митько является автором монографии «Эволюция геополитических факторов, определяющих Арктическую миссию России». В своем творении ученый разбирает разные факторы, которые определяют «Арктическую миссию России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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