2020-06-15T20:02:58+03:00
Происшествия

«Мы не знаем, какой документ считается секретным»: Адвокат отверг обвинение президента Арктической академии наук в госизмене

По словам защитника Валерия Митько, спецслужбы заглянули в чемодан ученого в аэропорту перед тем, как он отправился читать лекцию в КНР
Роман ЛЯЛИН
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Валерия Митько обвиняют в работе на спецслужбы Китая Фото: submariners.ruВалерия Митько обвиняют в работе на спецслужбы Китая Фото: submariners.ru
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В Санкт-Петербурге расследуют дело о госизмене 78-летнего президента Арктической академии наук Валерия Митько. Капитана первого ранга в запасе, члена-корреспондента Санкт-Петербургской инженерной академии, академика Российской академии естественных наук обвиняют в передаче секретных сведений Китаю. Дело расследуют сотрудники ФСБ.

Сейчас президент региональной Арктической академии находится под домашним арестом. Ему запретили общаться с прессой. Но его адвокат Иван Павлов рассказал подробности расследования.

- Мой подзащитный несколько раз выезжал с лекциями в Китай по приглашению Даляньского университета, - рассказал "КП-Петербург" адвокат Иван Павлов, глава "Команды 29". - По версии следствия, в 2018 году Валерий Митько якобы вывез документ, содержащий секретные сведения по гидроакустике. Это обнаружили еще при негласном досмотре его багажа в России, однако при этом не стали препятствовать его выезду в Китай. Претензии к документу предъявили лишь в 2020 году.

Валерий Митько уверяет, что секретные данные спецслужбам Китая не передавал Фото: submariners.ru

Валерий Митько уверяет, что секретные данные спецслужбам Китая не передавал Фото: submariners.ru

По словам адвоката, в Китае Валерий Митлько перед засекреченный документ разведке Поднебесной.

- Обвинение сформулировано так: Валерий Митько якобы передал документ представителям спецслужб Китая, - поясняет Павлов. - Мы не знаем, о каком именно документе идет речь, нам его так и не предъявили. Сам Митько утверждает, что никаких секретных документов не вез, гостайны там быть не может. Все его документы предназначались исключительно для его преподавательской деятельности. Все они основаны на открытых источник. С представителями спецслужб он не знаком. А если кто-то в кругу общения оказался представителем спецслужбы, то вряд ли можно предъявлять какие-то претензии ученому.

К слову, по версии следствия, Валерий Митько передал документ разведке Китая из корыстных побуждений. Точная сумма в деле, по словам адвоката, не называется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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