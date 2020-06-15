2020-06-15T15:00:32+03:00
Общество

17 человек на одну вакансию: стало известно, кому будет тяжелее всего найти работу после «коронакризиса» в Санкт-Петербурге

Рынок труда в Северной столице после пандемии уже упал более чем на 50 %
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
В Санкт-Петербурге на одну вакансию претендуют в среднем 17 человек.В Санкт-Петербурге на одну вакансию претендуют в среднем 17 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

«Коронакризис», как его уже успели окрестить в народе, ударил по всем сферам жизни общества. Так, относительно недавно стало известно, что из-за всех ограничений без работы могут остаться больше 140 000 петербуржцев. И это еще не все: количество вакансий, доступных жителям и гостям города, тоже сократилось. Об этом «Комсомолке» сегодня, 15 июня, рассказала руководитель пресс-службы рекрутинговой компании HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Сильнее всего кризис ударил по туристической сфере. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильнее всего кризис ударил по туристической сфере.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Количество вакансий в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года уменьшилось на 52 %, - отметила Жильникова. - Это очень сильное падение. Конечно, мы уже сейчас наблюдаем определенную тенденцию к его восстановлению — так, с начала июня открытых вакансий уже стало на 10 % больше — но говорить о том, что ситуация в какое-то ближайшее время откатится к докризисному уровню, к сожалению, не приходится.

С другой стороны — вырос конкурс. Сейчас в Санкт-Петербурге на одну вакансию претендуют в среднем 17 человек при номер в пять-шесть.

- На рынок вакансий вышли люди, которые потеряли работу из-за кризиса, и им нужно найти заработок здесь и сейчас, - констатирует эксперт. - И специалисты высокого уровня, которые не боятся потерять работу и знают, что они ее всегда найдут. Они, наоборот, ищут варианты с лучшими условиями труда.

Работу активно ищут кассиры и продавцы-консультанты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работу активно ищут кассиры и продавцы-консультанты.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Если говорить о конкретных сферах, то сейчас работу чаще всего ищут студенты, представители сферы продаж, административный персонал (секретари, офис-менеджеры, курьеры, операторы колл-центров и так далее), а также работники транспорта и логистики.

- Если говорить о самом рынке труда, то больше всего вакансий — каждая четвертая, если говорить точнее — сейчас приходится на информационные технологии и IT, - констатирует Жильникова — На втором месте находится сфера продаж, на третьем — производство. За ними следуют строительство и рабочий персонал. Этих людей всегда не хватает, поэтому даже «коронавирусный» кризис на их востребованность практически не повлиял.

А вот строительная сфера пока держится - квалифицированные специалисты востребованы как и прежде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот строительная сфера пока держится - квалифицированные специалисты востребованы как и прежде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целом, по словам эксперта, сильнее всего пострадал линейный персонал — то есть, люди, занятые на самых низких позициях, продавцы, операторы колл-центров, охранники, монтажники и так далее — и так называемые «белые воротнички»: менеджеры, мелкие чиновники, служащие, работники умственного труда. И хотя рынок, как мы уже отмечали раньше, понемногу восстанавливается, надеяться на скорое улучшение ситуации, к сожалению, не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Евдокия Лучезарнова: Как пережить предательство близкого человека
Одно из самых тяжёлых переживаний в жизни человека – чувство, когда тебя предали. Но если рассматривать предательство с позиции времени, можно достаточно быстро избавить себя от жестокой обиды и вывести жизнь на новую стартовую площадку
Новости 24
Жертвами продавцов медкнижек, на которых работал охранник, застреливший студента на Невском проспекте, стали десятки петербуржцев
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате
Самый жаркий за последние 20 лет день в Санкт-Петербурге ожидается 15 июня 2020 года
Смольный издал постановление, по которому выплаты за работу с коронавирусными пациентами получат не только врачи
Масочный режим введен в Карелии с 15 июня 2020 года
Прыгнувший под колеса лось отправил в больницу пассажирку «Лады» на трассе «Скандинавия»
Драка между охранниками и родственниками умерших пациентов произошла в Елизаветинской больнице
Историк Соколов отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве
С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновляется работа еще семи коммерческих маршрутов
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, отказался от услуг двух адвокатов
Петербуржца осудили за публикацию в сети песен групп «Коррозия Металла» и «Коловрат»
Из-за репетиций и проведения Парада Победы в центре Санкт-Петербурга перекроют движение
Четыре подростка утонули в Ленинградской области за минувшие выходные
Следственный комитет проводит проверку из-за хлопка газа на судне в "Адмиралтейских верфях" Санкт-Петербурга
Mercedes жестко впечатал Toyota в четыре припаркованных автомобиля в центре Санкт-Петербурга
В психоневрологическом диспансере в Ленобласти произошла вспышка коронавируса
Парки Царского села не смогли открыться 15 июня 2020 года
Коронавирус в Ленинградской области: последние новости на 15 июня 2020 года
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 38 человек
Мама двухлетней девочки, чуть не отравившейся санитайзером, показала, как выглядела бутылочка, куда он был налит
Полиция задержала блогеров, устроивших массовое шоу с рукопашным боем на плоту на Неве
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 252 человека
Более 13,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Мужчину расстреляли в массовой драке на Финском заливе
Дружные кот и пес ищут новый дом после смерти хозяев в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 15 июня 2020 года
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлится до 5 июля 2020 года
Знойная жара накроет Санкт-Петербург 15 июня 2020 года