17 человек на одну вакансию: стало известно, кому будет тяжелее всего найти работу после «коронакризиса» в Санкт-Петербурге

«Коронакризис», как его уже успели окрестить в народе, ударил по всем сферам жизни общества. Так, относительно недавно стало известно, что из-за всех ограничений без работы могут остаться больше 140 000 петербуржцев. И это еще не все: количество вакансий, доступных жителям и гостям города, тоже сократилось. Об этом «Комсомолке» сегодня, 15 июня, рассказала руководитель пресс-службы рекрутинговой компании HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Сильнее всего кризис ударил по туристической сфере.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Количество вакансий в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года уменьшилось на 52 %, - отметила Жильникова. - Это очень сильное падение. Конечно, мы уже сейчас наблюдаем определенную тенденцию к его восстановлению — так, с начала июня открытых вакансий уже стало на 10 % больше — но говорить о том, что ситуация в какое-то ближайшее время откатится к докризисному уровню, к сожалению, не приходится.

С другой стороны — вырос конкурс. Сейчас в Санкт-Петербурге на одну вакансию претендуют в среднем 17 человек при номер в пять-шесть.

- На рынок вакансий вышли люди, которые потеряли работу из-за кризиса, и им нужно найти заработок здесь и сейчас, - констатирует эксперт. - И специалисты высокого уровня, которые не боятся потерять работу и знают, что они ее всегда найдут. Они, наоборот, ищут варианты с лучшими условиями труда.

Работу активно ищут кассиры и продавцы-консультанты.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Если говорить о конкретных сферах, то сейчас работу чаще всего ищут студенты, представители сферы продаж, административный персонал (секретари, офис-менеджеры, курьеры, операторы колл-центров и так далее), а также работники транспорта и логистики.

- Если говорить о самом рынке труда, то больше всего вакансий — каждая четвертая, если говорить точнее — сейчас приходится на информационные технологии и IT, - констатирует Жильникова — На втором месте находится сфера продаж, на третьем — производство. За ними следуют строительство и рабочий персонал. Этих людей всегда не хватает, поэтому даже «коронавирусный» кризис на их востребованность практически не повлиял.

А вот строительная сфера пока держится - квалифицированные специалисты востребованы как и прежде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целом, по словам эксперта, сильнее всего пострадал линейный персонал — то есть, люди, занятые на самых низких позициях, продавцы, операторы колл-центров, охранники, монтажники и так далее — и так называемые «белые воротнички»: менеджеры, мелкие чиновники, служащие, работники умственного труда. И хотя рынок, как мы уже отмечали раньше, понемногу восстанавливается, надеяться на скорое улучшение ситуации, к сожалению, не стоит.