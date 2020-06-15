2020-06-15T12:44:54+03:00
Новости компаний

Сим-карты «МегаФона» с саморегистрацией можно заказать в интернет-магазинах

Их доставят прямо на дом
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Сим-карты «МегаФона» с саморегистрацией можно заказать в интернет-магазинах.Сим-карты «МегаФона» с саморегистрацией можно заказать в интернет-магазинах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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МегаФон начал продажи SIM-карт через Wildberries и другие онлайн-магазины. Теперь можно купить SIM-карту и подключиться к оператору связи, не выходя из дома.

Как зарегистрировать SIM-карту самостоятельно? Для этого нужно скачать приложение «Личный кабинет» из Google Play или AppStore, выбрать регион, тариф, указать адрес электронной почты и контактный номер телефона. Затем необходимо выбрать вид документа, по которому будет проведена верификация, сделать его фото и селфи с ним. Регистрация доступна по российскому или зарубежному паспорту или через аккаунт на портале «Госуслуги».

Система считает данные, внесет их в ЛК, проверит соответствие фото в документе и селфи. После проверки нужно проверить корректность считанных данных, внести адрес прописки и подписать договор на сенсорном экране. Активация SIM-карты после подписания договора займет от 5 до 30 минут.

- Сейчас как никогда актуальна возможность стать абонентом МегаФона без посещения салона связи. Крупные онлайн-ретейлеры обладают широкими возможностями доставки по всей России, в том числе бесконтактной – это позволит присоединиться к сети МегаФон всем желающим. Однако для нас это не временная «антиизоляционная» мера: мы планомерно расширяем возможности подключения к нашей сети. Недавно запущена возможность подключиться в магазинах шаговой доступности: только в Санкт-Петербурге и Ленобласти таких точек более 400, - комментирует Директор кластера по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «МегаФон» Наталья Юсипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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