Стоп-лист: Какие из отмененных из-за коронавируса маршруток все еще не работают в Санкт-Петербурге

Петербург небольшими шагами снимает ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. После долгих месяцев «карантина» в городе открываются непродовольственные магазины, парикмахерские, бани, библиотеки, мастерские по ремонту одежды, обуви, техники. А значит, все больше людей выходит из самоизоляции на работу. Поэтому возвращение транспорта к привычному режиму для горожан вопрос не праздный. Тем временем в Петербурге по-прежнему действуют некоторые ограничения – на улицы вышли еще не все отмененные маршрутки, метро по-прежнему закрывается раньше обычного - в 22.00. «Комсомолка» изучила актуальную ситуацию с транспортом в городе.

НА ОСТАНОВКЕ, ПОЖАЛУЙСТА

Еще в начале апреля в Петербурге отменили порядка двух сотен маршруток. Постепенно они возвращаются к работе. Но на сегодня из неработающих осталось еще 76 коммерческих автобусов.

– У нас в апреле исчезли автобусы К-245 и К-445Б, на которых я все время ездил, – рассказывает петербуржец из Красносельского района. – Первому уже разрешили выйти на работу. А второй так и не появился. На маршрутки у нас всегда большой спрос, народу много.

И если в самый разгар самоизоляции транспорт волновал местных жителей не так сильно, то теперь привычные маршрутки – это необходимость.

– Моя жена добирается с работы по два часа! То не дождаться автобусов, то пробки, – добавляет петербуржец.

И хотя в Смольном заверили, что все отмененные маршруты дублируются другими линиями городского пассажирского транспорта, ждать нужный маршрут или идти до нужной остановки приходится дольше. Тем более что наземный транспорт сейчас работает с увеличенными интервалами.

Коснулась отмена маршруток и тех, кто ездит из города в ближайшие садоводства. Так, например, дачники беспокоятся об автобусе К-468, который едет в сторону садоводства «Восход».

– Это единственная маршрутка, которая едет по Староладожскому каналу. И она заполнялась полностью. Бедные пожилые люди, у которых нет своей машины, теперь им от трассы около двух километров пешком ходить, – рассказывает читательница «КП».

Как и все карантинные меры, снимать их на транспорте, судя по всему, будут постепенно. Так что жителям Петербурга только и остается, что набраться терпения.

Метро в Санкт-Петербурге временно работает до 22.00.Фото: Олег ЗОЛОТО

УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ

Ограничения коснулись и метрополитена. С начала апреля подземка работает только до 22:00 вечера. А через час перестает ходить и наземный транспорт. Понятно, что в большом городе многие возвращаются с работы поздно и вовсе не успевают на метро.

– Задержалась на работе, ехала из Пушкина. В метро на «Московской» уже не успела – закрылось перед носом. Нужного наземного транспорта не нашла, пришлось платить за такси, – делится другая читательница «КП».

Правда, альтернатива ночью все же есть: с 8 июня в Петербурге начали работать «ночные» автобусы, которые идут параллельно линиям метрополитена. Работают они как раз с 22:00 до 1:00 ночи.

Ясно, что все неудобства на транспорте связаны с «карантинными» мерами. Правда, когда их отменят на транспорте, пока неизвестно.

– Это будет связано со снятием ограничительных мер в городе, но с каким именно по счету этапом, пока неизвестно. Решение будут принимать в зависимости от конкретной ситуации, – отметили в Комитете по транспорту.

Беспокоятся и те, кто прилетает или улетает из Пулково. До метро из аэропорта следует только два автобуса – №№39 и 39Э. Второй из-за коронавируса до сих пор отменен. И несмотря на то, что пассажиропоток в Пулково значительно снизился, народ нервничает, что одном-единственном автобусе приходится толпиться. Хотя и здесь переживать не стоит: интервал между рейсами составляет около 20 минут.

Наземный городской пассажирский транспорт работает с увеличенными интервалами.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Режим работы метро в Санкт-Петербуррге на 15 июня 2020:

Для входа пассажиров станции закрываются в 22:00.

Режим работы аэропорта Пулково:

До 30 июня введен сокращенный режим. Рейсы обслуживают ежедневно с 06:00 до 00:00.

Режим работы наземного транспорта:

Наземный городской пассажирский транспорт работает с увеличенными интервалами.

Отмененные городские маршруты:

Трамваи 41, 57;

Троллейбусы 1, 21, 28, 42;

Автобусы 39Э, 69, 73, 103, 109Б, 154, 169А, 320, 375А, 435, 469, 469А;

Приостановлено движение автобусов: 1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 347, 349, 352, 485, 567.

Закрытые на 15 июня 2020 коммерческие маршруты:

К-1МЕГА, К-2МЕГА, К-3МЕГА, К-4МЕГА, К-5, К-7, К-8, К-12, К-13, К-19, К-31, К-39, К-50, К-59, К-77, К-92, К-102, К-107, К-114, К-123, К-130, К-135, К-136, К-142, К-170, К-187, К-194, К-197, К-247, К-248, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-290, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-376, К-383, К-404, К-409, К-445В, К-106, К-179, К-206, К-375, К-468, К-2, К-151, К-124, К-220, К-296, К-299, К-485.

«Ночные» автобусы по линиям метро:

Автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М и 5М раюотают ежедневно с 22:00 до 1:00.

С 22:00 до 23:00 интервал движения – около 10 минут. После 23:00 - 10 20 минут.

Карта маршрутов здесь.