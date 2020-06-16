2020-06-16T11:23:20+03:00
Общество

«Мыла полы в храме, мало, кто знал, что она уникальный хирург»: Какой была монахиня Анастасия из Иоанновского монастыря, умершая от коронавируса

По словам коллег, профессор Анастасия до последнего лечила больных, а о себе думала в последнюю очередь
Роман ЛЯЛИН
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Монахиня скончалась от инфекцииМонахиня скончалась от инфекцииФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге оплакивают скончавшуюся монахиню Иоанновского монастыря Анастасию. Принявшая постриг Нина Артемьева была удивительным человеком. Она прекрасно совмещала служение богу и работу врачом-хирургом. В 2001 году под ее руководством была защищена докторская диссертация, которая легла в основу монографии "Рак поджелудочной железы". А в 2014 году в Германии на русском языке издана монография "Хронический панкреатит и его хирургическое лечение". Нина Артемьева ежегодно помогала сотням пациентов, за свою жизнь она издала более 300 научных работ. Один из учеников хирурга рассказал "КП" о том, как Нина Артемьева до последнего боролась за жизнь больных, не щадя свою собственную.

- Мне было 13 лет, когда мы с ней познакомились, - рассказал "КП-Петербург" Протоиерей Андрей Битюков, настоятель прихода во имя святого апостола и евангелиста Луки при ПСПбГМУ имени Павлова Андрей Битюков. - Я служил в Андреевском соборе. Там я встретил ее в одиночку моющую пол в соборе. Потом мне сказали, что это врач-хирург. Мы с ней познакомились ближе. Она меня, незнакомого мальчика, так тепло приняла. Эта встреча оказалась судьбоносной. Ведь тогда я еще не знал, куда мне идти. И она посоветовала мне медицинское училище. Предложила пойти к ней на операцию, когда я поступил. Нужно было прийти на конференцию, где были светила медицинского дела. После этого она преобразилась, надела хирургическую форму. Мы пошли в операционный блок. Я простоял шесть часов, наблюдая операцию. После этого я вновь пришел к ней. Она меня тоже одела в медицинскую одежду и поставила рядом с собой. Это было все очень дружески и поучительно. Благодаря ей я получил медицинское образование. Работал в хосписе, потом на скорой помощи.

Врач сама мыла полы в монастыре Фото: СОЦСЕТИ

Врач сама мыла полы в монастыреФото: СОЦСЕТИ

Нина Артемьева помогала открыть первую в Санкт-Петербурге часовню при больнице в первом Медицинском университете. Потом был открыт Храм святой мученицы Раисы. Монахиня была уникальным человеком. В монастыре она служила в черном одеянии, а лечила пациентов - в белом халате.

- Когда она стала монахиней, мы виделись реже, - делится Андрей Битюков. - Но я знаю, что она помогала заболевшим насельницам Иоанновского монастыря. Да и сама она скончалась от этой новой инфекции - коронавируса. Она помогала до последнего, потому что медицина - это вся ее жизнь. Она была самоотверженна и предана. Человек от нее получал максимум помощи. Если она была в клинике, все должны были работать быстро и продуктивно. У нее был принцип золотого часа. За час - максимум помощи пациенту. И этому правилу она всегда следовала. Многие врачи не могли работать в таком ритме. А помогала она больным, потому что была не только хирургом, но и пульмонологом. Она профессор. А профессор, по ее словам, должен уметь лечить все.

Нина Артемьева, по словам ее коллеги, последние две недели провела в больнице с болезнью. После этого ее состояние ухудшилось. Женщина, по словам друга, болела коронавируса. Но стоит ли он в качестве причины смерти, он не знает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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