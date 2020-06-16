«Она не любила Соколова, а чудовищно его боялась»: Психолог разобрала видео последней ссоры историка и аспирантки перед убийством

Одно из самых резонансных уголовных дел России в отношении доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, дошло до суда. За время СИЗО у петербургского Наполеона было время обдумать будущий процесс, и Соколов этой заминкой воспользовался. Похоже, «профессор Мориарти» решил кардинально изменить свой образ. Впервые за полгода историк снял свой красный свитер и предстал перед судьей в белоснежной рубашке. К слову, это не единственное, что он решил поменять. Неожиданно для всех он отказался от своего адвоката Александра Почуева, с которым плотно работал все эти восемь месяцев. Но и это еще не все.

На суде 15 июня Соколов, нервно потирая ладони, потребовал допросить родителей убитой им жертвы. Сразу же после этого семью Анастасии ждал новый удар. В Сеть после заседания просочилось видео последней ссоры Соколова и Анастасии. Ролик снял сам доцент. На нем аспирантка в растрепанных чувствах за несколько часов до кровавой расправы.

Анастасия, по словам эксперта, хотела уйти от Соколова, но бояласьФото: СОЦСЕТИ

- Ненавижу тебя, уйди с дороги, отпусти меня, - кричит Анастасия в камеру.

- Не уйду! – буднично отвечает Соколов.

- Уйди, я тебя не люблю больше, - срывается девушка и выбивает телефон из рук историка. - За что ты меня бьешь, кто тебе дал право меня бить? Кто? Ты мой телефон также швырнул, придурок, еще сильнее. Ты мне его покупал? Ты мне ничего не купил нормального.

После этого Анастасия выбегает из квартиры и на прощание матерится. Эти слова, по словам защиты, стали красной тряпкой для самовлюбленного, как говорят его знакомые, доцента. Правда, адвокат семьи Ещенко уверена, что видео будущий убийца снимал, чтобы оправдать себя.

- На записи запечатлено, как плачет доведенная до изнеможения хрупкая девушка и требует, чтобы Соколов отпустил ее, - делится адвокат Александра Бакшеева. - Она хочет от него уйти. За это она получает удар от подсудимого, кричит на него, что совершенно справедливо в этой ситуации. В итоге она убегает из квартиры, а доцент все продолжает молча снимать это на видео. На мои взгляд, уже здесь он все для себя решил и просто не ожидал, что потом попадется. А видео, я полагаю, он хотел впоследствии использовать, чтобы подтвердить свою непричастность к исчезновению Анастасии.

Соколов хотел подчинить себе возлюбленнуюФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С адвокатом согласны и эксперты. Мы попросили проанализировать видео ссоры Соколова и Ещенко психолога-физиогномиста, эксперта по невербальному поведению Светлану Филатову. Специалист однозначно сказала, что Анастасия в тот момент сильно подавлена и боится Соколова.

- Анастасия в крайней степени отчаяния, - комментирует видео Светлана Филатова. - Она пыталась вырваться, но боялась предпринимать действия, которые приведут его в бешенстве. По ее поведению видно, что он позволял себе насилие. Это было привычно для нее. Поэтому она не действовала более решительно. Показательный момент, который сразу бросился в глаза: она бросила его телефон и стала сразу же оправдываться. Это доказывает, насколько она была зависима от него. Без его разрешения ничего не позволяла себе. Она очень переживает и боится.

Анастасия была в отчаянии в момент ссоры Фото: Мойка 78

Рассказам о предстоящей свадьбе между Соколовым и Ещенко, про которую уже после убийства так часто говорил сам доцент, эксперт не верит.

- Она очень хотела от него уйти, но боялась это сказать, - вздыхает психолог. - Она боится это проговаривать. Боится его реакции. В самом видео ее спасает только то, что он держит в руках телефон. Как только ей удается вырваться, она просто убегает. Я думаю, что на тот момент она его уже не любила, только боялась. Он пытается воздействовать на нее, собрать компромат с помощью этого ролика. Но она уже приняла решение, что не будет оставаться. Возможно, это и сыграло ключевую роль в драме.

Сам же Соколов, не сомневается наш эксперт, специально для этого ролика выбрал для себя роль уравновешенного и спокойного человека. На самом же деле мы уже знаем, что скрывается за этим тихоней.

- Я смотрю на Анастасию и мне страшно, какое давление на нее оказывалось, - вздыхает эксперт. - Вернулась она, потому что вещи остались в квартире, она подавлена, не знает, куда ей идти. Это чудовищно. Он пытался снять ее неадекватность. Он собирал материал, чтобы себя оправдывать в отношениях с ней. Он хотел ее лишний раз проучить, заставить подчиняться. Показушное видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785087" frameborder="0"></iframe> Появилось видео ссоры историка-расчленителя Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко.Видео: "Мойка78"

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