«Я тебя ненавижу, отпусти меня!»: Появилось видео ссоры историка Соколова и аспирантки Ещенко перед убийством

В Сети появилось видео ссоры историка Олега Соколова и его возлюбленной Анастасии Ещенко, которую он впоследствии застрелил и расчленил. Запись опубликовала «Мойка78». Подлинность видео подтвердил «Комсомолке» адвокат Александр Почуев, от защиты которого одиозный доцент отказался.

Автором записи, судя по всему, является сам Соколов. На видео Ещенко в истерике просит, чтобы ее жених ушел с дороги и отпустил ее. Она признается, что больше не любит его и не может терпеть якобы побои с его стороны. Соколов же стоит на своем и хочет, чтобы девушка не уходила из квартиры. Все заканчивается тем, что аспирантка выбивает из рук историка телефон и выбегает в парадную.

Ранее Соколов признавался, что у него с возлюбленной была идиллия, пока они не начали жить вместе. Фото: СОЦСЕТИ

- Судя по качеству съемки источник утечки информации близок к суду или следствию. Защита такой копией не обладала. В очередной раз я чутко хранил тайну личной жизни, предлагал потерпевшей стороне «не выносить сор из избы», но жажда сенсационных новостей у некоторых СМИ победила, - прокомментировал новость Почуев.

По словам адвоката, согласия на публикацию видео не давал никто – ни жертва трагедии, ни сам убийца. Напомним, заседание по громкому уголовному делу перенесли на 22 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785087" frameborder="0"></iframe> Появилось видео ссоры историка-расчленителя Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко.Видео: "Мойка78"

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