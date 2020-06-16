Петербурженка-трансгендер отсудила у работодателя почти 2 млн рублей за незаконное увольнение

Анастасия Васильева, которая раньше по паспорту была мужчиной, отсудила у типографии больше 1,8 млн рублей за незаконное увольнение. Петербурженка работала печатником, но смена гендера в паспорте не понравилась начальству. Женщины попросили на выход, сославшись на список 456 профессий, которые запрещены для представительниц прекрасного пола.

В 2017-м году Васильевой отказали в суде, не найдя факта дискриминации. Она обратилась за юридической помощью в ЛГБТ-группу «Выход» и, спустя пару лет, добилась своего.

Защитники женщины не скрывают радости в соцсетях. Фото: instagram.com/comingoutspb

- 16 июня Санкт-Петербургский городской суд полностью отказал типографии в апелляционной жалобе на прошлогоднее решение. За дискриминацию работодатель заплатит 1,8 млн рублей. Суд поддержал нашу позицию: каждая женщина имеет право на выбор профессии, а абсолютный запрет на такой выбор является проявлением дискриминации. Это соответствует разъяснениям Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в отношении России, - поясняет правовой советник «Выхода» Макс Оленичев.

Добавим, что история Анастасии Васильевой может стать прецедентом в дальнейшем. Пока что это первый известный случай в России, когда женщина-трансгендер публично отстояла в суде свои трудовые права.

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