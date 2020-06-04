«Упсала-цирк» выступил для детей Петербургского городского онкологического центра

Артисты «Упсала-цирка» устроили яркое шоу для пациентов Петербургского онкоцентра. Сейчас в госпитале проходят лечение более 500 человек, 20 из них – дети в возрасте от полугода до 18 лет. С начала пандемии коронавирусной инфекции они не выходят из палат, оберегая и без того хрупкое здоровье. В сложившихся условиях дети сильнее обычного нуждаются в положительных эмоциях, ярких красках и впечатлениях. Поэтому, помимо сбора средств на лечение, реабилитацию, протезирование и помощь семьям, благотворительный проект «Свет» работает и над тем, чтобы по возможности скрасить для пациентов пребывание в больничных стенах. У фонда есть отдельный проект – «Улыбанда», в рамках которого и пригласили выступить ребят из «Упсала-цирка». Представление оказалось важным для всех – и маленьких, и взрослых пациентов. На полчаса каждый смог забыть о боли и трудностях, о страхах и тревогах.

Шоу порадовало и детей, и взрослых. Фото: предоставлено организаторами.

-В «мирное» время в нашу замечательную игровую комнату практически еженедельно приходят клоуны, аниматоры, которые проводят мастер-классы, потому что детям это жизненно необходимо. Игра для них – такой же нужный для жизни компонент, как еда, питьё и сон: они в этом живут. Сейчас ребята этого лишены, потому что отделение работает в режиме инфекционного стационара. Все сидят в палатах, в четырёх стенах, не выходят, не играют друг с другом, поэтому такие визиты очень важны. Несмотря на эпидемию, жизнь идёт, наша работа продолжается. Мы продолжаем лечить, и довольно успешно, потому что детские опухоли чувствительны к лечению, и уровень излечения составляет порядка 80 процентов, – рассказала профессор, заведующая детским онкологическим отделением Петербургского городского онкологического центра Маргарита Белогурова.

а ярким представлением пациенты наблюдали из окон. Фото: предоставлено организаторами.

Ежедневно в онкоцентре на смену выходит 700 человек из 1,5 тысяч сотрудников. Пандемия внесла значительные изменения в работу учреждения. Медицинский персонал перевели на вахтовый метод работы, сотрудники проводят большую часть времени на территории центра. Многие приняли решение изолироваться от своих родных, чтобы не подвергать их опасности. Поэтому подобного рода выступления важны для всех, в том числе для работников онкоцентра.

Артисты «Упсала-цирка». Фото: предоставлено организаторами.

Когда представления происходят на улице, в этом участвуют все вокруг. Но сегодня дети смогли вовлекаться в театральное действо только на расстоянии, выглядывая из своих палат.

- Классно стоять под окнами, когда ты понимаешь, что это важно. Видимо в этот момент в окна попадает мир, в окна попадает жизнь. Краски, музыка и энергия – всё для ребят. То, что сейчас с нами происходит, с одной стороны – это изоляция, а с другой – мы понимаем, что сейчас нужно быть ближе друг к другу. Расстояние не имеет значения, – пояснила художественный руководитель «Упсала-цирка» Лариса Афанасьева.

Пациенты получили подарки. Фото: предоставлено организаторами.

Помимо выступления, фонд «Свет» передал в отделение детям подарки: настольные игры и товары для творчества.