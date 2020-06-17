Телеканал «Санкт-Петербург» объявляет финальный этап челленджа «ёжикупонятно»

Объяснить сложное просто и доступно, так чтобы и #ёжикупонятно было, - задача не из легких. Участники челленджа телеканала «Санкт-Петербург» получат шанс выступить в прямом эфире программы «Утро в Петербурге» и поделиться своими знаниями с многотысячной аудиторией.

Учебный год подошел к концу, и пришло время выяснить, хорошо ли школьники усвоили пройденный материал. Телеканал «Санкт-Петербург» предлагает ученикам принять участие в челлендже #ёжикупонятно, суть которого в том, чтобы за 30 секунд простыми словами объяснить коту, собаке, попугаю сложное правило, теорему, термин и прочее.

Принять участие в проекте могут школьники. Им требуется записать видео, хронометраж которого не должен быть больше 30 секунд. С письменного согласия от родителей ролик нужно выложить в ленту «Инстаграма» и/или «ВКонтакте» с хештегами #егэчеллендж, #ёжикупонятно и отметкой @topspb_tv и передать эстафету другому человеку.

Работы принимаются до 25 июня. Лучшие видео будут опубликованы в сториз и постах на страницах телеканала «Санкт-Петербург» в «Инстаграме» и «ВКонтакте».

Жюри из представителей телеканала «Санкт-Петербург» определит 10 финалистов. Победителя челленджа выберут подписчики группы телеканала во «ВКонтакте» путем голосования. Главный приз – участие в прямом эфире программы «Утро в Петербурге» и памятные сувениры от организатора челленджа.