Медсестра, оштрафованная на 15 тысяч рублей, объяснила, зачем расстегнула халат в Ленэкспо
С наступлением жары работа в защитных костюмах для медиков становится особенно изнуряющей. Еще недавно по России прокатился скандал с участием тульской медсестры, вышедшей на смену в бикини, поверх которого был прозрачный халат. Поначалу девушку хотели наказать за такой вид, но, тщательнее рассмотрев снимок, который сделал один из пациентов, медика оставили в покое. Красотку даже губернатор региона поддержал!
И вот похожая история повторилась в Санкт-Петербурге. Здесь 20-летняя Анастасия, медсестра Госпиталя ветеранов войн, работающая в "Ленэкспо", неправильно надела обмундирование во время визита официальных лиц. Когда в помещение зашла делегация Роспотребнадзора, врач работала с расстегнутой молнией на защитном костюме, без очков и капюшона.
Девушка от комментариев отказаласьФото: СОЦСЕТИ
- На медсестру был составлен административный протокол за нарушение ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Муравьева вину признала, обязалась более нарушений не допускать.
В итоге суд оштрафовал врача на 15 тысяч рублей. Сама Анастасия от комментариев поначалу отказалась. Но позже объяснила свою позицию.
Анастасию оштрафовали на 15 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ
- Было жарко и стало плохо, поэтому расстегнула, - заявила журналисту КП-Петербург Анастасия.- Со штрафом согласна.
Ее родственники, тем временем, пояснили, что помощь в оплате штрафа девушке не требуется.
- Не надо разбираться в этой ситуации, Настя сама все заплатит, - пояснили близкие Анастасии.
Девушка работает с больными коронавирусомФото: СОЦСЕТИ
Анастасия от комментариев отказаласьФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU