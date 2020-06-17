Медсестра, оштрафованная на 15 тысяч рублей, объяснила, зачем расстегнула халат в Ленэкспо

С наступлением жары работа в защитных костюмах для медиков становится особенно изнуряющей. Еще недавно по России прокатился скандал с участием тульской медсестры, вышедшей на смену в бикини, поверх которого был прозрачный халат. Поначалу девушку хотели наказать за такой вид, но, тщательнее рассмотрев снимок, который сделал один из пациентов, медика оставили в покое. Красотку даже губернатор региона поддержал!

И вот похожая история повторилась в Санкт-Петербурге. Здесь 20-летняя Анастасия, медсестра Госпиталя ветеранов войн, работающая в "Ленэкспо", неправильно надела обмундирование во время визита официальных лиц. Когда в помещение зашла делегация Роспотребнадзора, врач работала с расстегнутой молнией на защитном костюме, без очков и капюшона.

Девушка от комментариев отказаласьФото: СОЦСЕТИ

- На медсестру был составлен административный протокол за нарушение ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Муравьева вину признала, обязалась более нарушений не допускать.

В итоге суд оштрафовал врача на 15 тысяч рублей. Сама Анастасия от комментариев поначалу отказалась. Но позже объяснила свою позицию.

Анастасию оштрафовали на 15 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ

- Было жарко и стало плохо, поэтому расстегнула, - заявила журналисту КП-Петербург Анастасия.- Со штрафом согласна.

Ее родственники, тем временем, пояснили, что помощь в оплате штрафа девушке не требуется.

- Не надо разбираться в этой ситуации, Настя сама все заплатит, - пояснили близкие Анастасии.

Девушка работает с больными коронавирусомФото: СОЦСЕТИ