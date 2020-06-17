2020-06-17T19:26:14+03:00
Общество

Репетиция масштабного Парада Победы прошла на Дворцовой площади

В знойный день ровным строем прошлись около 4,5 тысяч военнослужащих [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" побывала на репетиций Парада Победы к 75-й годовщине в ВОВ и впечатлилась увиденным."Комсомолка" побывала на репетиций Парада Победы к 75-й годовщине в ВОВ и впечатлилась увиденным.Фото: Артем КИЛЬКИН
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17 июня, в рекордно жаркий за последние 115 лет день, на Дворцовой площади прошла репетиция масштабного Парада Победы, который в этот раз перенесен на 24 июня из-за коронавируса. Теперь неотъемлемым атрибутом любого участника торжества стала медицинская маска и защитные перчатки.

Куда же без представительниц прекрасного пола! Фото: Артем КИЛЬКИН

Куда же без представительниц прекрасного пола!Фото: Артем КИЛЬКИН

Размах парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впечатляет. Около 4,5 тысяч военнослужащих прошлись ровным строем по главной площади города. И это не считая наземной и воздушной военной техники.

Случай уникальный - Парад Победы в медицинских масках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Случай уникальный - Парад Победы в медицинских масках.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Парадные расчеты пронесли исторические знамена соединений и воинских частей, в том числе участвовавших в обороне Ленинграда. Три расчета представлены в исторической военной форме Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота Советской Армии и вооружены историческими образцами оружия, - заинтриговали в пресс-службе Западного Военного округа.

Парад не обойдется и без самых юных петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Парад не обойдется и без самых юных петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН

В параде участвуют самые достойные и, что важно во время пандемии, здоровые. В список 4,5 тысяч человек входят военнослужащие соединений и воинских частей округа, силовики из региона, а также курсанты военных вузов, суворовцы и юнармейцы.

Ранее на Дворцовой площади появилась временная разметка, чтобы военным было проще ориентироваться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее на Дворцовой площади появилась временная разметка, чтобы военным было проще ориентироваться.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Наши самые юные участники предстоящего парада принимают в нем участие только с разрешения родителей или своих законных представителей, - уточняют в ЗВО.

Конечно, многих читателей интересует, что там с оружием у бойцов. И в этом плане организаторы смогли удивить. К примеру, парадный расчет военнослужащих общевойсковой армии ЗВО вооружили новейшими автоматами Калашникова АК-12.

У военнослужащих при себе как историческое оружие, так и новейшее современное. Фото: Артем КИЛЬКИН

У военнослужащих при себе как историческое оружие, так и новейшее современное.Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что «Комсомолка» подробно писала все подробности проведения юбилейного Парада Победы.

Репетиция парада Победы 2020 в Санкт-Петербурге: Дворцовая площадь, 17 июня.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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