115-летний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге 17 июня

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:35:01+03:00

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Жара в Санкт-Пететербурге побила температурный рекорд, который продержался в городе целых 115 лет. Днем 17 июня воздух прогрелся до 27,5 градусов со знаком «плюс». И это еще не вечер, в прямом смысле слова. Ведь окончательные показания с контрольных термометров снимут в 21:00.

- Российские столицы бьют рекордные максимумы! В 16 часов в Москве температура воздуха достигла +31,1 градус. Не отстает и Санкт-Петербург. Там температура скромнее - +27,5°, но и это на 0,2° выше прежнего рекорда дня, который был установлен 115 лет назад! – сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Напомним, что еще накануне синоптики обещали горожанам на среду рекордную жару под 30 градусов, а также ливни и грозы. С первым прогноз почти сбылся, а вот осадков пока не видно.

Впрочем, во вторник, когда также парило с утра, а к вечеру южную часть Петербурга накрыло проливными дождями. Из-за этого даже подтопило тоннель на Пулковском шоссе, а машины тонули в канавах. При этом север города ливни почти не затронули.

ИСТОЧНИК KP.RU