2020-06-18T10:58:50+03:00
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МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России

Цифровая платформа имеет уникальную систему распознавания, что позволяет оперативно отфильтровывать бытовые задымления
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МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России.МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на базовых станциях оператора, будут в режиме онлайн вести наблюдение за лесными массивами 27 регионов России. Такая автоматизированная система позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар.

Наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях страны. География проектов включает в себя как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

Весной 2020 года программа видеомониторинга стартовала и в лесничествах, и в природных парках Ленинградской области: в настоящий момент по контракту работает 115 каналов для функционирования лесопожарных телеустановок и 20 каналов для функционирования локальных пунктов диспетчерского управления. Общая площадь лесов, за которыми присмотрят устройства, составляет более 5,13 млн ГА.

Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МегаФона высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт.

- По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тысяч очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Цифровые сервисы МегаФона помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ, - отметил Руслан Алиев, директор по развитию цифровых проектов МегаФона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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