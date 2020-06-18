«Убедился на сыне, что говорить о пьянстве с человеком бесполезно»: Иван Краско рассказал, какое наказание хотел бы для Михаила Ефремова

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова переполошила всю культурную элиту России. Многие звездные друзья артиста не перестают высказываться по поводу случившегося. Например, Андрей Ургант предложил не сажать его в тюрьму, а сослать вместо этого в Саратов, в местный театр. Свое мнение "КП-Петербург" высказал и близкий друг Ефремова Иван Краско, который на примере своего сына знает, что такое алкоголизм.

- Миша понимает всю трагичность этого поступка, - вздыхает Иван Краско. – Он записал видео: «Отмазывать меня не надо, я погиб. Сам себя загубил». Оценка объективная. Честный мужик, он бы не согласился, чтобы его судили не по закону. Он мужественно все это принимает. Но поздно одумался, к сожалению.

Иван Краско считает, что сына погубило пьянствоФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Иван Краско считает, что трагедия с Михаилом Ефремовым была в том, что он не думал над проблемой алкоголя.

- Человек не задумывался над тем, что пьянство - это зло. Бахус оказался сильнее. А мозги хоть и были неплохие у Мишки, оказались слабоваты, - пожимает плечами Иван Иванович. - Не нашлось человека, который бы мог на него повлиять, всерьез встряхнуть. Сам я с ним никогда не говорил по поводу алкоголя. Он не маленький. Он мне не сын. Со своим сыном я мог говорить я на эту тему. Но я убедился, что это бесполезно.

Что же касается наказания, Иван Краско уверен, что Ефремова ждет колония.

- Хотелось бы чтобы это было объективно. Без лишних помоев. Чтобы ему не мстили за его гражданские выступления, - поясняет Краско. - Его могут посадить за решетку, впаять все 15 лет. Но какая разница? Это не имеет уже никакого значения. Надо бы, конечно, послабление… Потому что он уже сам себя наказал. Он лишил себя свободы и творчества. А свободы его лишат…

Родные погибшего в аварии водителя не хотят идти на примирение с ЕфемовымФото: Личный архив

Напомним, смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. ДТП произошло на Смоленской набережной. Артист на скорости выехал на встречную полосу и врезался в машину курьерской службы доставки. От полученных травм 57-летний Сергей Захаров, находившийся за рулем, погиб. Актер, по версии следствия, был под воздействием алкоголя и наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом. Ефремов записал видео-раскаяние, в котором попросил не отмазывать его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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