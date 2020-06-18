2020-06-18T16:39:01+03:00
Общество

Налогоплательщики вернули через сервис «Ростелеком. Налоги» Более 180 млн рублей

Компания помогает абонентам составить декларацию и предоставляет консультации
Маргарита РЕПИНА
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Налогоплательщики вернули через сервис «Ростелеком. Налоги» Более 180 млн рублей. Фото: Ростелеком.Налогоплательщики вернули через сервис «Ростелеком. Налоги» Более 180 млн рублей. Фото: Ростелеком.
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В прошлом году компания «Ростелеком» запустила сервис «Ростелеком. Налоги». Эта услуга помогает абонентам вернуть налоги и разобраться в тонкостях этой процедуры. Рассказываем, как она работает.

Во-первых, все заботы сотрудники берут на себя: составляют декларацию и дают дополнительно бесплатные консультации. Одно из важных преимуществ - получить услугу можно, как правило, всего за один день. При этом оплата происходит по факту выполнения заказа — после готовности декларации. Во-вторых, отказаться от заявки можно даже в том случае, если она уже находится в работе. «Ростелеком» информирует заказчика о дальнейших шагах, консультирует на всех этапах выполнения заказа по вопросам, касающимся налоговых деклараций, вычетов и работы самой услуги.

После оплаты заказчик получает уведомление в личном кабинете о готовности документов, а также доступные для скачивания файлы в нужных форматах с заполненной декларацией и заявлением на возврат суммы излишне уплаченного налога. Вместе с декларацией заказчику присылают памятку о способах сдачи декларации. Остается лишь зайти на сайт ФНС или отнести бумагу в налоговую службу.

Изначально компания «Ростелеком» предоставила эту услугу своим сотрудникам, и сервис оказался очень востребован. После этого услугу предложили всем желающим, и многие поспешили воспользоваться предложением. Самостоятельное заполнение документов для налоговой может вызывать сложности у пользователей, а помощь опытного консультанта позволяет подготовить документы сразу и без ошибок. Оформить налоговые возвраты за лечение, обучение, покупку квартиры стало гораздо проще.

Всего со времени запуска сервиса налогоплательщикам возвращено более 180 миллионов рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать все подробности об услуге можно на сайте «Ростелеком. Налоги». В справочном разделе собрана информация о необходимых для получения налогового вычета документах, а также список часто задаваемых вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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