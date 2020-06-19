Основатель группы «Кино» спустя 30 лет после смерти Виктора Цоя признался, почему распался коллектив

21 июня день рождения Виктора Цоя. В этом году легендарному рок-исполнителю исполнилось бы 58 лет. Ему принадлежит множество хитов, таких как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен», «Кукушка» и многие другие. Но в 1990 году кумира молодежи не стало, в 28 лет он погиб в автокатастрофе. Такой ранний уход музыканта стал для всех шоком. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже не одно десятилетие, Цоя помнят и любят до сих пор, его песни слушают и поют, о его жизни снимают фильмы и пишут книги.

Накануне дня рождения Цоя музыкант, писатель, сценарист и один из основателей группы «Кино» Алексей Рыбин в эфире радио «Комсомольская правда» Петербург на 92,0 FM поделился своими воспоминаниями о том времени, когда они познакомились с Виктором и делали первые серьезные шаги в музыке.

ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Алексей Рыбин, группа «Кино», часть 1 00:00 00:00

«ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОИГРАЕМ? НУ, ДАВАЙ»

- В средней школе я начал играть в школьном ансамбле. Постоянно ездил на «толчок» (черный рынок – Прим. авт.), который находился возле магазина «Юный техник» на улице Червонного Казачества, где продавали виниловые пластинки. Я их собирал, перепродавал. Там же встретился с Андреем Михайловым (Дюша Маленький), Олегом Валинским, Борей Ободовским. Вместе мы организовали группу «Пилигрим»: играли хард-рок. Однажды познакомился с прекрасным знатоком и ценителем музыки Андреем Пановым (Свин), который жил неподалеку от меня на проспекте Космонавтов. И мы стали с друзьями-меломанами часто у него заседали. Заходила к нему и группа «Палата№6», в которой играл Витя с Максимом Пашковым. Как-то раз на кухне у Андрея с Цоем и познакомились. Он располагал к себе. У него была интересная внешность: весь в черном, с булавками, длинными волосами ниже плеч. Смахивал на гитариста. Как решили создать группу? Просто. Предложили друг другу: «Давай вместе поиграем?» -«Ну давай».

Алексей Рыбин и Виктор Цой. Фото из семейного архиваФото: Тимур ХАНОВ

«АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ»

Начали с подпольных концертов в Москве. Артемий Троицкий пригласил Свина, а тот взял нас. И огромной толпой поехали выступать как группа «Автоматическое удовлетворение» («АУ»). В составе «АУ» мы отыграли недолго: я - три концерта, а Витя – два.

Играть в то время было легко. Правильно или лажаешь – не понимал ни ты, ни другие. Все делали это абсолютно расслаблено, как чувствовали. А вот когда начинаешь контролировать, переписывать – получается чисто, но теряется смысл, удовольствие. А ради чего ты тогда это делаешь?! Ради красивой песни, которых миллион. Зачем тратить неделю на самоистязания?! Надо же удовольствие получать.

Витя к моменту поездки написал две песни. Они были чудовищные. На выступлении резонанса не вызвали ни у кого. Одна из них называлась «Идиот». Он ее потом переделал в прекрасную песню «Бездельник №2». Честно, итог от первоначального варианта отличается как день и ночь. А потом мы вернулись и он написал «Мои друзья идут по жизни маршем». Вот это был восторг и шок: как после двух ужасных полотен, вдруг появилась такая жемчужина. Я подобрал партию второй гитары, и мы начали играть. Потом Витя стал приносить одну песню за другой.

Цою принадлежит множество хитов, таких как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен», «Кукушка» и многие другиеФото: Тимур ХАНОВ

«КИНО», ТАК «КИНО»

Решили, что нужно как-то назвать нашу группу. Начали вспоминать любимые коллективы, которые назывались двумя-тремя словами. И родилось «Гарин и Гиперболоида». Нам показалось это смешным. С таким названием мы просуществовали около года. Тогда мы уже были знакомы с Гребенщиковым. Борис Борисович сказал, что время другое, поэтому нам нужно новое название: одно ломовое слово. Его мы выдумывали три дня. Варианты были разные: например, «Космонавты». В то время мы уже стали тусоваться в «Сайгоне» (неофициальное название легендарного кафе в Ленинграде – Прим. авт.), заходили к Борису, часто были у Майка, у Гены Зайцева – главного хиппи Ленинграда и России. Гена жил недалеко от технологического института. Как-то в очередной раз шли к нему на посиделки и проходили мимо кинотеатра «Космонавт». А там сверкало в ночном небе слово из четырех букв: «Кино». Предложил Вите так назвать группу. Ему не понравилось, показалось скучным. Когда шли назад, Витя махнул рукой и сказал: «Да ладно: «кино, так кино».

Музыкант и писатель Алексей Рыбин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал подробности рок-н-рольной жизни и как вообще появилось название группыФото: Никита СКОПИН

КВАРТИРНИКИ ПРОТИВ РОК-КЛУБА

О том, что в Ленинграде создается рок-клуб, узнали, если мне не изменяет память, от Гены Зайцева. Он был его первым президентом. Мы побежали, задрав штаны, туда записываться. Тогда нас уже было трое: я, Витя и Олег Волинский, который играл на барабанах, бонгах, раскладывал песни на голоса. Втроем выдержали назидательную беседу с Таней Ивановой. Она нам говорила, мол, о чем поете, а где идеология… На вопросы отвечали невнятно, мычали. За нас заступились Миша Файнштейн-Васильев, Гена Зайцев. И нас условно приняли.

Впервые сыграли в рок-клубе через год, где-то в 1982 году. На всех концертах был аншлаг. Проходили они раз в месяц. Больше нигде такого не проводили. Ощущения всегда переполняли. До этого мы же играли квартирники, а здесь аппаратура, барабаны, бас-гитара, энергетика зала. Это другое.

ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Алексей Рыбин, группа «Кино», часть 2 00:00 00:00

«СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ И СТРАННО РАССТАЕМСЯ…»

Однако спустя некоторое время между Виктором и Алексеем произошел конфликт.

«Дурацкий спор вдруг стал причиной совершенно дикого разрыва – группа перестала существовать. Мы странно встретились и странно расстаемся...» - написал Рыбин в своей книге «Кино с самого начала», которая вышла через год после смерти Цоя.

- Расставание с Витей произошло в 1983 году, - подробнее рассказал Алексей в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге на 92,0 FM на днях. - Почему? Устали друг от друга. Мы на протяжении трех лет общались каждый день. Прощались только на ночь. А иногда и не прощались вовсе: оставались спать пьяными на полу у Майка или в Москве. А мы все-таки были разные люди. И это заключалось во всем. Но я не жалею ни о чем.

Сейчас сложно предположить, как бы сложилась судьба Алексея, если бы он не ушел из группы. И сколько бы еще написал песен Цой, если бы не погиб. Но история не имеет сослагательного наклонения.

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