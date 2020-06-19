2020-06-19T13:50:44+03:00
Общество

«Любимый край» накормил медиков

Кондитерская фабрика объединилась с лосем Лосилием и подарила врачам вкусные угощения
Маргарита РЕПИНА
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«Любимый край» и Лосилий подарили не только сладости, но и хорошее настроение. Фото: Кондитерское объединение «Любимый край».«Любимый край» и Лосилий подарили не только сладости, но и хорошее настроение. Фото: Кондитерское объединение «Любимый край».
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В дни пандемии петербургские врачи работают на износ. Когда в переполненных стационарах твоей помощи ждут больные, думать об отдыхе не приходится. Восстановить силы в редкие минуты отдыха каждый старается по-своему. Кому-то справиться с нагрузкой помогает голос родных в телефонной трубке. Кто-то спасается мыслью, что вскоре зараза отступит. А кого-то радуют обычные мелочи в виде чашки горячего чая. Скрасить такие перерывы постаралась фабрика «Любимый край». Уже несколько месяцев она радует сотрудников медучреждений аппетитными и вкусными сладостями.

ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ

Еще до пандемии кондитерское объединение «Любимый край» регулярно выступало спонсором спортивных, образовательных и семейных мероприятий, а также оказывало благотворительную помощь. Когда эпидемия коронавируса добралась до России, компания решила позаботиться именно о сотрудниках больниц.

В конце марта производитель овсяного печенья «Посиделкино» присоединился к акции #поддерживрача. Первой в списке на помощь оказалась больница святого Георгия, которую еще в самом начале пандемии перепрофилировали под лечение больных с COVID-19.

- Мы хотели, чтобы те, кто находится на передовой борьбы с инфекцией, могли восполнить свои силы, выпить чая и немного отдохнуть, - объясняют представители компании.

Вскоре сладкие подарки вручили и специалистам других медицинских учреждений - Александровской больницы, онкологического центра в Песочном, госпиталя для ветеранов войн и даже докторам Нижнего Новгорода.

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«ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» ДОСТАВЛЯЕТ СЧАСТЬЕ

Одной благотворительной акцией «Любимый край» не ограничился. Сотрудники фабрики узнали, что в Ленобласти жителям помогает знаменитый лось Лосилий. Неофициальный туристический символ путешествовал по населенным пунктам региона с подарками. Вскоре плюшевый персонаж и кондитеры объединили усилия: решили вместе доставлять лакомства врачам и пациентам. 28 мая они посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке имени Свердлова, куда отвезли печенье и пряники «Посиделкино». После этого местная знаменитость и его соратники заглянули и в другие районы области, навестив центральную медико-санитарную часть № 38 в Сосновом Бору, тихвинскую межрайонную больницу, учреждения Выборга, бабушек и дедушек Гатчины, а также подопечных благотворительного фонда «Дикони» и ребят из реабилитационного центра «Дарина». Лосилий вручил им угощения, а со всеми желающими сделал фотографии на память.

- Мы постарались порадовать врачей, которые продолжают трудиться и бороться с эпидемией в изматывающем режиме, а также самые социально незащищенные группы населения - пожилых людей и детей, - говорит менеджер по связям с общественностью КО «Любимый край» Татьяна Атаманова. - Благодарим врачей за их труд в этот сложный период и надеемся, что смогли сделать их чуточку счастливее. В это непростое время мы хотим пожелать им сил и здоровья.

Несмотря на то что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали смягчать меры безопасности, борьба с коронавирусом еще не окончена. Поэтому «Любимый край» продолжит радовать врачей вкусными сладостями. В ближайших планах у компании и ее помощника Лосилия посещение еще нескольких социальных учреждений родного региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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