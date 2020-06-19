2020-06-19T13:52:48+03:00
Происшествия

«Сидели под зонтиком. Молния вошла малышу прямо в голову»: Стали известны подробности гибели ребенка на Финском заливе

Во время шторма пострадал и братик-двойняшка погибшего мальчика
Роман ЛЯЛИН
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Мальчики были не разлей водаМальчики были не разлей водаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Трагедия на Финском заливе, где от удара молнии погиб ребенок, шокировала весь город. Семья с двумя семилетними двояйняшками и бабушкой отдыхала на берегу, когда начался сильный шторм. Отец детей Алексей в этот момент был в воде. А мальчики вместе с бабушкой сидели под зонтиком.

- Дети были на пляже, сидели под зонтиком. Он-то как раз и стал некий громоотвод, - пояснил "КП-Петербург" друг семьи Сергей Кутепов. - Получилось, что молния задела всех троих. Больше всего досталось одному из детей. Ему молния ударила в голову и вышли через таз. Его братика удар задел немножко. У него небольшие травмы. А у вот у бабушки 30 процентов ожогов тела. Она находится в реанимации. Все в шоковом состоянии.

Врачи констатировали смерть ребенка Фото: vk.com/welomonosovs

Врачи констатировали смерть ребенка Фото: vk.com/welomonosovs

Ребенка пытались спасти. Но от удара молнии он скончался мгновенно.

- Это был ожог от вошедшей молнии, - рассказывают очевидцы. - При искусственном дыхании мне казалось, что его легкие выгорели! Мы с мужчиной пытались! Но шла минута за минутой, и я понимала, что наши старания тщетны, - рассказывает девушка, пытавшаяся спасти мальчика.

Мать детей сейчас со своим вторым ребенком в больнице.

- У меня сынка умер, - пожаловалась мать детей Мария. - Пока не могу ни о чем говорить. Телефон залило водой. Он не работает.

Врачи констатировали смерть ребенка Фото: vk.com/welomonosovs

Врачи констатировали смерть ребенка Фото: vk.com/welomonosovs

С отцом детей сейчас работают психологи. Семья надеется, что с бабушкой все будет хорошо.

- Нам пока не сообщают о ее состоянии, - пояснил "КП" брат Марии. - Мы вообще не понимаем, как такое могло произойти.

Мальчики были с самого рождения были не разлей вода. Родители брали их с собой на все прогулки, выезжали за город, лепили вместе снеговиков. Как сказать ребенку, что его близняшки не стало, они не знают.

Друзья семьи, тем временем, в социальных сетях организуют сбор денег на похороны погибшего ребенка. Прощание должно состояться 23 июня.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА? СОВЕТЫ МЧС.

- В лесу лучше всего спрятаться возле низких деревьев.

- Следует держаться подальше от водоемов.

- В доме во время грозы и ливней лучше держаться подальше от электропроводки, антенн и отключить радио с телевизором.

- Не стоит пользоваться телефоном. На улице его лучше отключить.

- Во время грозы не стоит использовать зонты.

- Если гроза вас застала, когда вы едете на машине, спасатели рекомендуют остановиться подальше от деревьев, опустить антенну радиоприемника и не выходить на улицу.

- Если вы на велосипед или мотоцикл, то их лучше положить на землю и отойти.

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По словам очевидцев, мальчик прятался с бабушкой от стихии под зонтом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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