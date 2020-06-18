2020-06-18T23:23:55+03:00
Происшествия

Молния убила маленького мальчика на берегу Финского залива

По словам очевидцев, ребенок прятался с бабушкой от стихии под зонтом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге молния убила ребенка, отдыхавшего на берегу Финского залива. Фото: vk.com/welomonosovsВ Санкт-Петербурге молния убила ребенка, отдыхавшего на берегу Финского залива. Фото: vk.com/welomonosovs
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На пляже у Финского залива в Ломоносове молния убила семилетнего мальчика. По словам очевидцев трагедии, ребенок отдыхал на пляже с бабушкой.

- Около 20:00 семилетний мальчик получил поражение током вследствие удара молнии. Он погиб. Известно, что ребенок отдыхал с родителями в загородном отеле, - пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах Санкт-Петербурга.

На карте слева отмечен тот самый пляж, а справа - точечные удары молнии. Фото: google.ru/maps и lightningmaps.org

На карте слева отмечен тот самый пляж, а справа - точечные удары молнии. Фото: google.ru/maps и lightningmaps.org

В группе «Мы Ломоносовцы» во «Вконтакте» появилась масса сообщений от очевидцев трагедии. Местные жители утверждают, что в роковой момент бабушка держала в руках зонт, который укрывал ее и ребенка от ливня и сильного ветра.

- Он послужил приемником! Сам удар был в бабушку! Но она стала проводником, и основной удар молнии пришелся в ребенка. На руке я видела большое входное отверстие. Это был ожог от вошедшей молнии. При искусственном дыхании мне казалось, что его легкие выгорели! Мы с мужчиной пытались! Но шла минута за минутой, и я понимала, что наши старания тщетны, - рассказывает девушка, пытавшаяся спасти мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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