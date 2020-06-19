Петербургские врачи получили технику и биозащитные костюмы от «Марвела»

В конце марта в России стартовала Всероссийская акция #МыВместе. Масштабный благотворительный проект задумывался для оказания помощи пожилым людям, нуждающимся в продуктах и лекарствах во время самоизоляции. Но не меньшая поддержка потребовалась врачам - главным героям охватившей мир пандемии, которые с первых дней бились на передовой за здоровье пациентов. Чтобы сохранить собственные жизни, медикам требовались средства индивидуальной защиты, а чтобы спасти чужие - дополнительное мед- оборудование.

На помощь врачам оперативно пришли представители бизнеса. Одна из крупнейших IT-компаний страны, рожденная в Петербурге, - «Марвел-Дистрибуция» - в числе первых присоединилась к акции помощи медикам.

«НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРОСТО КУПИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ»

Когда цифры заболеваемости поползли вверх, нагрузка на городское здравоохранение выросла. Среди медучреждений, столкнувшихся с дефицитом спецтехники, оказалась больница № 20. Она одной из первых начала принимать «ковидных» пациентов. Из-за ажиотажа и паники приобрести необходимое мед- оборудование для лечения тяжелых больных с респираторными инфекциями стало практически невозможно. В непростой ситуации помог опыт «Марвела». Компания, которая почти 30 лет занимается поставками компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, портативной электроники и средств связи, вышла за рамки привычной IT-сферы и шагнула в сторону медицины.

- Мы собственными глазами увидели, что дефицит медоборудования, к сожалению, есть. Нельзя было просто взять и купить все необходимое. Пришлось прилагать большие усилия, чтобы найти нужную технику. Но нам удалось связаться с производителями напрямую и договориться с ними о поставке, - пояснил основатель и почетный президент «Марвел-Дистрибуции» Сергей Гирдин.

Основатель и почетный президент «МарвелДистрибуции» Сергей Гирдин. Фото: «Марвел-Дистрибуция».

В итоге городская больница № 20 получила аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, увлажнители дыхательных смесей, ротоносовые маски и другие комплектующие на сумму более пяти миллионов рублей.

- Это очень ценная для нас помощь. В стационаре мы лечим петербуржцев со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции, им жизненно необходимы аппараты ИВЛ и комплектующие, - отметила тогда главный врач больницы № 20 Татьяна Суровцева. - Мы благодарны тем, кто неравнодушен, приходит на помощь врачам и горожанам и творит добрые дела.

ЗАЩИТА ПЕРВОГО МЕДА

Еще одно учреждение, получившее поддержку айтишников, - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Для врачей и сотрудников «Марвел-Дистрибуция» закупила 480 биозащитных комбинезонов из нетканых материалов. Они нужны не только для защиты здоровья врачей, но и чтобы не допустить распространения инфекции.

- Кто-то должен был позаботиться о врачах, в то время как они заботятся обо всех заболевших. Когда вам плохо, вы в первую очередь звоните врачам, которые без лишних слов приходят на помощь. Поэтому мы даже не раздумывали и постарались сразу найти возможность обеспечить докторов СИЗ, - отметил в разговоре с «КП» Сергей Гирдин. - О социальной ответственности бизнеса много говорят, но на практике ее проявляют далеко не все. В нашей компании не склонны теоретизировать на эту тему. Если мы можем хоть чем-то помочь городу или его жителям, то, конечно, делаем это.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Всего в рамках борьбы с пандемией компания «Марвел» передала технику и медоборудование на общую сумму 51 миллион рублей. Помимо врачей, айтишники помогли петербургским детям, перешедшим на дистанционное обучение. Школьники получили в подарок 3760 планшетов с возможностью доступа в Интернет. По решению компании, которое поддержал ее основатель Сергей Гирдин, властям не только города на Неве, но и Москвы было передано более 2500 смартфонов для сотрудников медицинских учреждений и организаций, занимающихся снижением рисков заражения коронавирусом.