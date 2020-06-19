«Тот случай, когда надо было сидеть дома»: рыбак, попавший в чудовищный шторм в Финском заливе, рассказал об удивительном спасении

Водная гладь, яркое летнее солнце и ты сидишь довольный в собственной лодке посреди Финского залива недалеко от Кронштадта. Аккуратно закидываешь спининг и ждешь, пока на твою приманку клюнет какая-нибудь рыбешка. Желательно, покрупнее. Именно на такое окончание рабочего дня рассчитывал петербуржец Алексей Кухарь, пока не заметил в небе сгущающиеся тучи.

Поняв, что дело дрянь, рыбак с 15-летним стажем завел мотор и на полном ходу рванул обратно, но не успел и все-таки попал в шторм. Свое экстремальное «путешествие» рыбак снял на видео. На кадрах видно, как лодку заливает водой и сильно качает на волнах. А впереди – живописная картина: на фоне ЗСД сверкают молнии и освещают небо так, будто на улице день. Видео мужчина опубликовал в соцсетях.

Молнии били совсем рядомФото: принтскрин видео.

- Камера и 50 процентов не передает той ж*** которая там была. Тот случай, когда надо было сидеть дома... Ветер 20 метров в секунду, град, молний сколько... Волна за 1,5 метра, - пишет рыбак на своей странице «ВКонтакте».

Среди бушующей стихии Алексей оказывается не впервые – до этого попадал в шторм на Ладоге, где катер, который, благо, был с крышей, заливало трехметровыми волнами. Но в этот раз было кое-то новенькое…

- Молнии били прямо рядом со мной в воду, а потом я почувствовал пощипывание в руке, будто она вот-вот онемеет, - признается Алексей в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». - Может, это случилось от переохлаждения, может, все вокруг настолько было наэлектризовано, не знаю. Но такое произошло впервые.

Было и обстоятельство, которое могло привести к печальным последствиям.

- Я, на самом деле, накосячил немного – спининги не убрал, - делится он. - Но я бы не успел их сложить, как надо, и их бы разломало. А вообще так никогда нельзя поступать – оставлять спининги в грозу в вертикальном положении. Они сделаны из такого материала, который очень хорошо притягивает заряд. Хорошо, что в моем случае, молнии было, куда бить, - вокруг находилось много точек повыше, и все обошлось.

Сначала Алексей думал пришвартоваться в порту, мимо которого проплывал, но потом решил, что сможет проскочить. В результате рыбак пережидал грозу в небольшом безветренном закутке около арт-пространства «Севкабель порт».

Алексей рыбачит уже 15 лет и в подобную заварушку попадает не впервыеФото: из архива героя публикации

- Я вообще не ожидал, что будет такая гроза. Я каждый раз перед выходом на воду смотрю погоду, - поясняет мужчина. – Но, видимо, синоптикам нашим верить нельзя. Теперь я буду бдительнее.

Как поясняет Алексей, чтобы не попасть в ситуацию, в которую угодил он, нужно вовремя уходить с воды. Если где-то на горизонте мелькнула молния, следует, не раздумывая, на всех парусах мчаться к берегу.

- Но если шторм вас все же накрыл, никогда не глушите мотор, - советует рыбак. – Иначе вашу лодку развернет боком к волне, и она перевернется. Вообще нужно всегда стараться по волне идти – больше шансов не оказаться за бортом.

От вспышек молний было светло, как днемФото: принтскрин видео.

А если лодка все же перевернулась, как говорит Алексей, не следует пытаться удрать от нее к берегу, а, наоборот, - лучше остаться около судна.

- Современные лодки и катера делают так, чтобы они не тонули, даже если перевернулись или целиком заполнены водой, - объясняет он. – Поэтому если вдруг вас все же выкинуло за борт, не отходите от лодки. Держитесь за нее, а лучше – привяжите себя к ней, если есть, чем. Искать вас в любом случае будут, но лодку на воде заметить проще, чем человека.

Теперь, говорит чудом спасшийся от гибели мужчина, отправляясь на рыбалку, он станет в большей степени верить не прогнозам погоды, а житейскому опыту: если весь день душно и жарко, скорее всего, вечером будет гроза.