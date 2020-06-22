Кибербуллинг, мошенничество и странные незнакомцы: Как защитить ребенка в интернете

В наше время обойтись без гаджетов не могут не только взрослые, но и дети. Пытаться оградить ребенка от Всемирной паутины бесполезно. Поэтому все, что могут сделать мамы и папы – проявить заботу и помочь чаду познакомиться с этим миром. «Комсомолка» вместе с экспертами «Лаборатории Касперского» составили памятку для родителей о том, как приобщить ребенка к интернету правильно и безопасно.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Как правило, реальная потребность в гаджетах и доступе к сети появляется у ребенка в 6-7 лет. Устройства и интернет ему могут понадобиться для учебы и обмена информацией. В таком возрасте запреты уже не работают, но отрегулировать использование устройств помогут правила. Их нужно обсудить с ребенком, когда он начинает активно пользоваться интернетом. Например, вы можете договориться, что сын или дочь не зависает в телефоне во время обеда, а на игры ему отводится час в день. Также, оставляя чадо наедине с гаджетом, лучше заранее установить на него детский лаунчер или программу родительского контроля, например Kaspersky Safe Kids , которая не даст малышу зайти на неподходящий для него сайт. Это поможет научить его ориентироваться в сети и понять, что опасно, а что нет.

- Родителям важно понимать, что интернет — это открытое пространство, такое же, как двор у дома или школа. Ребенок должен чувствовать себя здесь в безопасности, но чрезмерно контролировать и постоянно ограничивать его неправильно, – говорит эксперт «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. - По мере взросления ребенок должен получать все больше свободы. Например, когда он станет старше, лучше не закрывать ему доступ, а оставлять лишь уведомление о категории ресурса, на который он пытается зайти: «Ты заходишь на сайт со взрослым содержимым, ты точно этого хочешь?». Он все равно найдет то, что хочет, но в этом случае родитель будет в курсе.

Добавьте ребенка в друзья в соцсетях. Так вы сможете видеть его публикации и быть в курсе того, чем интересуется ваш ребенок. А в случае крайней необходимости - пресечь недостойное поведение или излишнюю откровенность. Ведь кроме друзей и знакомых, личная информация может попасть в поле зрения опасных незнакомцев.

Кроме того, уделите время настройкам приватности аккаунтов в социальных сетях. Для детей, особенно младшего возраста, рекомендуется делать профиль закрытым, чтобы информация, размещенная ребенком, была доступна только тем, кого он добавил в друзья.

Нужно постараться выстроить отношения с ребенком так, чтобы он не стеснялся обращаться к вам, если наткнется на нежелательный контент или когда к нему в друзья добавится незнакомец со странными просьбами.

Обезопасить чадо в онлайне поможет программа родительского контроля Kaspersky Safe Kids.Фото: Михаил ФРОЛОВ

АГРЕССИЯ В СЕТИ

В онлайне, как и в реальном мире, дети могут столкнуться с агрессией. И если в случае травли в школе или во дворе, ребенок знает своих обидчиков и может спрятаться от них дома, то в сети травля может не прекращаться даже ночью. Кибербуллинг – опасное явление, при котором человек страдает от оскорблений, угроз, клеветы и шантажа. В социальных сетях чаще всего жертвами интернет-троллей становятся дети в возрасте 13-15 лет. Причем, участвовать в кибербуллинге могут не только сверстники, но взрослые люди, которые получают удовлетворение от травли незнакомцев.

Детям, оказавшимся в такой ситуации, эксперты дают несколько советов. Самое важное – постараться игнорировать преследователей. Главная цель обидчиков в сети – вызвать ответную реакцию. Чем активнее реагирует жертва, тем жестче и агрессивнее становятся «тролли». Молчание и равнодушие их разочарует. Следующим шагом нужно закрыть агрессорам доступ к своей странице и сообщить о травле администраторам соцсети. Если она происходит в специально созданной «группе ненависти», администрация сможет ее заблокировать. И для всех будет лучше, если о происходящем узнают родители. Мама и папа смогут дать необходимую в трудную минуту поддержку и помогут решить проблему.

С осторожностью относитесь к ссылкам и письмам как от неизветных отправителей, так и от друзей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

Не менее опасная онлайн-угроза – мошенники в сети. Защититься от злоумышленников непросто, ведь они постоянно придумывают новые способы обмана. Дети наивны – они легко верят в то, что выиграли огромный приз, ответив на простые вопросы интернет-викторины. Ради этого ребята могут ввести данные банковской карты или скачать зараженный файл. Последствия могут быть самыми разными: кража паролей, данных банковских карт, заражение устройства вирусом.

Обезопасить себя и чадо можно, если следовать нескольким правилам. Во-первых, будьте бдительны. Обещание крупного выигрыша — самый простой и эффективный способ заманить жертву. Люди готовы кликнуть по любой ссылке и оставить личные данные, лишь бы получить свой «бесплатный сыр». Помните, что взломать или обмануть могут даже вашего лучшего друга. Поэтому с осторожностью относитесь к ссылкам и письмам, которые вы получаете не только от неизвестного отправителя, но и от знакомых (особенно в сообщениях с необычными просьбами). Всегда можно задать уточняющий вопрос и узнать больше деталей, например, спросить только то, что может знать ваш знакомый и уже принимать решение, переходить по ссылке или нет.

Во-вторых, всегда обращайте внимание на адрес сайта. Если буквы в нем перепутаны – это верный знак того, что мошенники подсовывают вам поддельную страницу. В-третьих, обзаведитесь надежным «помощником»: используйте и регулярно обновляйте антивирусные продукты, особенно в них пригодятся опции антиспама и антифишинга. Они помогут выявить опасные сайты и письма и уберечь вас от злоумышленников.

В соцсетях личная информация ребенка может попасть в поле зрения опасных незнакомцев.Фото: Евгения ГУСЕВА

НА ЗАМЕТКУ

5 правил создания безопасного пароля

Социальные сети, электронная почта, интернет-магазины – этими и другими сервисами мы пользуемся практически ежедневно. Они хранят приватную информацию о каждом из нас. Защищает данные пароль, и чем он надежнее, тем выше уровень вашей безопасности. Какие рекомендации нужно соблюдать при его создании?

Чем больше – тем лучше

Пароль не должен быть короче двенадцати символов. Длинная комбинация знаков, которая включает буквы в разном регистре, цифры и специальные символы, обеспечит хорошую защиту ваших аккаунтов.

Нужна оригинальность

Используйте в качестве пароля неочевидную комбинацию. Не подойдут имена людей или номер телефона. А вот строчка из стихотворения в английской раскладке, разбитая разнообразными специальными символами – хороший вариант.

Разные пароли для разных сервисов

Использовать один пароль для всех сайтов опасно. Мошенники могут украсть данные от одной учетной записи, а затем взломать остальные ваши аккаунты.

Внимание на почтовый ящик

Почтовый ящик должен быть защищен сложным паролем. Как правило, именно к нему привязаны остальные аккаунты. Получив доступ к почте, мошенники могут добраться и до других учетных записей.

Используйте помощника

Если боитесь забыть пароли – не стоит записывать его на листочке и в текстовом файле на компьютере. Лучше использовать менеджер паролей, который обеспечит безопасное хранение и быстрый доступ к ним, а также поможет создать по-настоящему надежные пароли.

КСТАТИ

На заметку ответственным родителям: узнать больше о приложении и методах, которые помогут защитить детей в сети, можно на специальном сайте.