Окна протеста: на северо-западе Петербурга жители устроили флэшмоб против переезда АБЗ-1

17 и 18 июня в Петербурге дважды был побит температурный рекорд, установленный в 1905 году. В связи с этим городские власти продлили противопожарный режим вплоть до 5 июля. В этот период гражданам нельзя посещать городские леса и лесопарковые зоны.

Однако над городской экологией нависла куда более серьезная угроза. Речь идет о готовящемся строительстве асфальтобетонного завода АБЗ-1, который будет расположен на расстоянии всего двух километров от Юнтоловского заказника.

Местные жители на протяжении нескольких месяцев борются с насущной проблемой, проводя акции и посылая обращения в комитеты петербургской администрации, надеясь, что они будут наконец-то услышаны. Активисты обращают внимание на то, что от решения данного вопроса зависит здоровье тысяч людей, ведь строительство завода будет проводиться на расстоянии 600 метров от жилых домов.

Сегодня предприятие пока еще находится в Коломягах – и также в непосредственной близости от многоэтажной застройки. Жители района несколько лет боролись с производством, имеющим II класс опасности.

Они подчеркивали, что среди петербуржцев, проживающих в непосредственной близости к АБЗ-1, наблюдается высокий уровень онкологии. Причина заключается во вредном веществе феноле, которое присутствует в почве и воздухе. Анализ показал, что его содержание в 42 раза превышает допустимую норму. В 2015 году стало известно, что завод будет перенесен в другое место.

Однако теперь эта проблема коснется жителей Ольгино и Лахты, так как городские власти не идут им на встречу. Вместо реальной помощи и решения вопроса по существу они обходятся отписками о «безопасности».

Впрочем, активисты не опускают рук и стараются донести сведения об опасности АБЗ-1 своим соседям. В условиях самоизоляция из-за коронавирусной инфекции они нашли приемлемую форму борьбы за свое здоровье и будущее района. Было принято решение организовать флэшмоб, который точно заметят жители окрестных домов ЖК «Юнтолово». Люди начали развешивать призывы о запрете строительства вредного производства прямо в окнах своих квартир.

Формально акция стартовала 5 июня. Именно в этот день в группе «Против АБЗ. Лахта, ЖК "Юнтолово", Ольгино» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован первый призыв не останавливаться в борьбе со строительством АБЗ-1. С того дня все больше местных жителей принимают участие в этой акции. Они хотят, чтобы городская администрация обратила внимание на эту проблему, и решение о переносе вредного предприятия из жилого густонаселенного района в практически аналогичное место было отменено. Таким образом, удастся не допустить возникновения нового очага напряжения в обществе.