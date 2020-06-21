«Часть врачей живет тут как в общежитии уже полтора месяца»: Репортаж из красной зоны Мариинской больницы

ОТ ЖАРЫ В КОСТЮМЕ КРУЖИТСЯ ГОЛОВА, ПОТ ЗАЛИВАЕТ ГЛАЗА

- Потуже, потуже затягивайте, - беспокоится ординатор. – Потом будет уже поздно…

Мы перед входом в красную зону. Правильно надеть костюм - все равно что заправить свой парашют перед прыжком. Любая ошибка может обернуться трагедией. Сначала надеваем первую пару перчаток, потом в бой идут маска, шапка и очки. Наконец, натягиваем защитный костюм, поверх него - высокие бахилы и вторая пара перчаток.

Правильно надеть костюм - как собрать парашют перед прыжкомФото: Артем КИЛЬКИН

В костюме медики делают надрез, чтобы просунуть в него большой палец руки. Так меньше шансов, что он слетит. Когда все средства защиты на тебе, ординатор начинает тебя «мумифицировать». Скотчем обматывают все стыки: руки, ноги. Все должно быть герметично.

В первую же минуту по телу ударяет жара. Через 10 ты уже изнываешь от пота (привет тульской медсестре в купальнике!). Начинается настоящая баня. Очки запотевают. Видны только силуэты людей, хочется сесть и не двигаться.

Самому надеть костюм невозможноФото: Артем КИЛЬКИН

- Ну как вы? – беспокоится врач-нефролог Дарья Садовская. Она наш «экскурсовод» по красной зоне больницы. На свою беду мы предложили надеть на себя костюм раньше нее. В запотевших очках ее лицо размыто. Идти по больнице приходится чуть ли не на ощупь. И как хирурги в них проводят сложные операции?

Перед нами лифт на второй этаж Мариинской больницы. Это единственный вход в «красную зону». Обратно по нему уже не вернуться. Иначе можно заразить чистые отделения. От духоты начинает кружиться голова. Но Дарья, будто на прогулке на чистом воздухе, быстро семенит в ординаторскую. Здесь идет пересменка. После 12 часов работы врачи передают все свои дела другим, бурно обсуждают пациентов, пишут дневники.

Дарья - наш проводник по красной зонеФото: Артем КИЛЬКИН

- Большая часть работы проходит у кровати пациента, - поясняет нам Дарья. – Но здесь проходит вся основная мозговая работа. Вход разрешен только врачам.

Пост медсестры в больницеФото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы расслышать Дарью в костюме, приходится почти прижаться к ней. Отличить одного медика от другого можно только по надписям, которые из-за запотевших очков расплываются. Но слова «журналисты» на костюме медики распознают быстро. При виде нас недоумевающе пожимают плечами.

«И зачем оно вам?», - читается в их взгляде.

Но про нас быстро забывают.

Без подписей людей в костюмах не отличитьФото: Артем КИЛЬКИН

«ПАЦИЕНТ ВНЕШНЕ ЗДОРОВ, НО ВИРУС СЪЕЛ ПОЧТИ ВСЕ ЛЕГКИЕ»

- К нам поступил новый пациент. Должны его принять. Пообщаться, выяснить ананмнез, чтобы установить дальнейшую тактику лечения, - объясняет нам Дарья и тут же переключается на коллег. - Я возьму 11 палату. Как там дедушка?

Пациенты вскоре после начала лечения уже могут ходить без одышкиФото: Артем КИЛЬКИН

По дороге к дедушке нам встречается новый пациент. У него сильное кровотечение из носа. Довольно необычный симптом для коронавируса. Им уже занимаются другие врачи. С дедушкой все хорошо. Поэтому мы с Дарьей подходим к другому пациенту. На вид – абсолютно здоровый мужчина. Если не знать его анализы…

Пациенты могут не чувствовать болезнь, в то время как их легкие серьезно пораженыФото: Артем КИЛЬКИН

- Дня три назад попал в больницу, - разводит руками молодой пациент. – Я на работу устраивался. Меня попросили сделать рентген легких, а он показал, что есть поражение. Это был просто осмотр. Плохо себя я не чувствовал. Температура в пределах 37 градусов.

- На рентгене у вас большое поражение легких - 75 процентов. Поэтому вас и госпитализировали, - ошарашивает нас Дарья. Мы еще раз вглядываемся в абсолютно здорового мужчину, большую часть легких которого съел коронавирус. Если бы не устройство на работу, неизвестно как бы он выжил. Сейчас он получает комплексную терапию. Рассказывает врачу, что жалоб на лечение, как и на самочувствие нет. Ему измеряют сатурацию. Прибор для этого стал незаменим во время пандемии. Он показывает уровень насыщенности крови кислородом.

Насыщенность крови кислородом - главный признак, по которому определяют состояние пациентаФото: Артем КИЛЬКИН

- Где заразился, не представляю, - мотает головой пациент.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Легкие, по словам врачей, восстановятся. Поэтому мы быстро семеним в другую палату. Удушающий костюм уже хочется просто сорвать с себя. По пути встречаем врача Юлию.

Врачи следят за пациентами круглосуточноФото: Артем КИЛЬКИН

- Рабочий день начался с 8 и продолжался до 8 утра, - делится Юлия. - Один перерыв на час. Мы выходим из красной зоны, кушаем, потом переодеваемся и поднимаемся назад. Я отдельно от семьи живу. Смена формируется из разных специалистов. Урологи, хирурги, терапевты, эндокринологи. С диабетом много людей. Человек 15. Очень жарко. Сейчас из-за погоды это сильно чувствуется. Раньше было комфортнее.

В жару в костюме сложно дышать. Но медики не отчаиваютсяФото: Артем КИЛЬКИН

Врачи общаются между собой реже, чем с пациентами. За коронавирусными больными нужно следить круглосуточно. Ведь в любую минуту у них может все измениться.

- Сейчас я нормально дышу. Одышка немножко еще есть, - делится с врачом очередной пациент. - Заболел в конце мая. Лечился поначалу сам. Температура была 38 градусов. К врачу обратился, потому что 100 метров уже не мог пройти, задыхался. Одышка стала нарастать. Назначили КТ.

Возле одного пациента может собраться целый консилиум врачейФото: Артем КИЛЬКИН

- У вас 50 процентов легких поражено, - кивает врач.

- 50 процентов? – удивляется пожилой пациент. - Я теперь себя лучше чувствую. Сахар у меня еще…

- Продолжаем планово терапию, - смотрит анализы пациента врач. - Мы до 21 числа вас лечим, потом снова смотрим ваши легкие на КТ.

Врачи снимают с аппаратов ИВЛ поэтапноФото: Артем КИЛЬКИН

«В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ПИШУТ ЗАВЕЩАНИЕ»

Переключаемся на другую пациентку. У нее на фоне коронавируса появились боли в животе.

- Кашель присутствует. Но не такой. Одышка реже. Гуляю теперь лучше. Живот уже не болит. Температура нормальная - 36,4. Я вторую неделю лежу. На заводе заразилась. Температура раньше не спадала, долго держалась. Когда заболела, никого к себе не пускала к себе. Слабость была, сил не было вообще. Некоторые завещание пишут в таких ситуациях, понимаете, такое состояние у меня было. Без кислорода не могли обойтись. Очень тяжело было дышать.

Заведующий отделением реанимации знает все о каждом пациентеФото: Артем КИЛЬКИН

- Сначала было ухудшение, - подтверждает Дарья. – Мы поменяли терапию, теперь идем на поправку. В зависимости от компьютерной томографии, анализов и состояния, лечение корректируется. Нет общепринятого шаблона, все делается индивидуально. Сейчас вот уже дышим без дополнительного кислорода. Если все будет хорошо, будем выписываться.

Мы идем уже к другой пациентке. Она тоже познала всю коварность коронавируса. Раньше лежала в другой больнице. Излечилась по всем показателям. Ее выписали. Но оказалось, что болезнь не отступила. Снова попала в больницу, но теперь в Мариинскую. У нее хроническая болезнь почек, а это фактор риска.

Из реанимации пациентов позже переведут в обычные отделенияФото: Артем КИЛЬКИН

- Никаких жалоб. Аппарат искусственной почки здесь есть. В одном месте получаем сеансы заместительной почечной терапии и лечение от коронавируса, - делится довольная пациентка.

Реаниматолог Егор встречает нас улыбкой, но ее не видно под маскойФото: Артем КИЛЬКИН

«ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ ЖИВУТ ПРЯМО В БОЛЬНИЦЕ»

В больнице есть люди с болезнью почек и диабетом. В зависимости от этого каждому пациенту подбирается своя диета. Проходя столовую, встречаем медсестру Юлию. Она учится на врача на 5 курсе. Но уже вовсю помогает пациентам. Из-за пандемии ей пришлось оставить семью. Вот уже полтора месяца она живет здесь. Прямо в больнице. Для медиков здесь соорудили специальное общежитие.

Работать за компьютером медики могут и в защитных костюмахФото: Артем КИЛЬКИН

- Я переехала из семьи и полностью изолировалась, чтобы работать с ковидом, - пожимает плечами Юлия. – У нас тут двухместные номера. Просто у меня соседи: беременные женщины и дети. Да и график плотный. Чтобы не ездить между сменами, живут тут. 12 часов работаю, 24 часа отдыхаю. Скучаю по дому. Ну а что делать?

Жизни пациента теперь уже ничего не угрожаетФото: Артем КИЛЬКИН

В костюме стоять уже невозможно, ноги плохо тебя слушают. Заметив это, врач Дарья предлагает выйти на лестницу, «охладиться». Но самим врачам отдыхать некогда.

В приемном отделении, по словам врачей, работают сильнейшиеФото: Артем КИЛЬКИН

- Все зависит от состояния пациента. Как минимум четыре раза в сутки к больным проходят медсестры, измеряют сатурацию, это же делают и врачи. Если пациент тяжелый, то каждый час смотрим. Иногда переводим в реанимацию, - поясняет Елена Вютрих. В обычной жизни она заведующая отделением нефрологии Мариинской больницы. Сейчас на время пандемии она обычный доктор. Медик и сама переболела вирусом.

- Много врачей переболели, - поясняет нам Дарья. - Никто не дает стопроцентной гарантии.

Пациенты средней тяжести лежат отдельноФото: Артем КИЛЬКИН

«МНОГИЕ ВРАЧИ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ, ЧАСТЬ КОЛЛЕГ – УМЕРЛИ»

Мы идем на второй этаж. Там стоят аппараты искусственной почки. Некоторым пациентом аппарат требуется постоянно. Тут же находится реанимация, где тяжело больные лежат на ИВЛ. Почти все койки заняты. Возле кроватей пациентов стоят по пять медиков. Каждую минуту аппарат издает сигнал, как в голливудских фильмах, который оповещает о состоянии больного.

Рабочие дни у медиков проходят бурноФото: Артем КИЛЬКИН

- Этого отделения реанимации до пандемии не существовало, - рассказывает заведующий отделением Александр Руссин. – Теперь в больнице это четвертая реанимация. Дополнительно резервные аппараты ИВЛ получили от города в течение работы. Было развернуто 12 мест. Но мы готовы объем увеличить до 18 коек, а может и до 20. Но пока этого не понадобилось. Все дни у нас минимум 10 пациентов. Пациенты находятся на ИВЛ разное количество времени. В среднем 10-12 дней в реанимации.

Через компьютерную томографию проходит до сотни пациентов в деньФото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые пациенты попадают в реанимацию прямо из приемного покоя. Все зависит от их состояния. До приемного покоя мы идет уже чуть не на ощупь. Пот застилает глаза. А прошел только час.

Каждого пациента принимают отдельноФото: Артем КИЛЬКИН

- Через компьютерную томографию у нас в день по 100 с лишним человек проходят, - объясняют в приемном покое. – Бывает по 120 человек. Иногда и все 180. Принимаем больных с ковидом и пневмониями. Распределяем людей в зависимости от тяжести болезни: одних отправляем домой, других в палату, третьих в реанимацию. Главная задача не пропустить и вовремя госпитализировать. Очень большое поступление больных. Большая нагрузка на сестринский персонал: мазки, кровь взять, помочь в плане обследования. Врач оценивает сатурацию, опрашивает, осмотр минимальный. Пациенту обязательно надеваем маску. В смотровой только по два человека, остальные «скорые» ждут. Тех, кто по нашей оценке не заражен, отводим в отдельную зону, чтобы он не контактировал с другими. Здесь у нас самые живучие кадры всей больнице. Выживают сильнейшие.

Врачи ждут заключения томографии, чтобы распределить пациентаФото: Артем КИЛЬКИН

После приемного отделения мы, наконец, идем к спасительному дезинфицирующему душу, который стоит на выходе из грязной зоны. Крутимся под струями антисептика, а потом идет в раздевалку. Костюм хочется уже разодрать и сбросить. Но не все так просто. Снимать нужно все строго по правилам. Окунул руки в раствор, снял первую пару перчаток, потом снова окунаешь в раствор, снимаешь маску. И так после каждого элемента одежды. Потом уже идешь в обычный душ.

Душ дезинфекции при выходе из красной зоныФото: Артем КИЛЬКИН

- У нас тут изменилось все на 180 градусов, - поясняет Дарья. Теперь ее слышно лучше. М самое главное, видно! - В конце апреля мы все стали инфекционистами. Рабочий день теперь по 12 часов, раньше был 8 часов. Форма одежды – СИЗы (средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, халаты). Проблематично в них, когда за окном 30 градусов жары. Но мы лечим людей от инфекции ранее неизвестной. Все стало гораздо сложнее. Поначалу был страх заболеть, сейчас уже нет. Многие уже переболели. Работаем и стараемся не думать об этом. Хотя, конечно, страшно. Многие живут прямо тут, чтобы изолироваться от близких. Многие давно не видели родственников. Мы просто ждем, когда все это закончится. Потому что когда ты видишь, сколько людей погибает, для тебя это не просто цифры, а живые люди, которые были перед тобой. Поэтому мы более ответственно относимся к изоляции и масочному режиму. Никто не хочет, чтобы близкие пострадали.

Правильно снять костюм - то же целое искусствоФото: Артем КИЛЬКИН

Но в больнице отмечают, что сейчас эпидемия уже идет на спад. С каждым днем выписывают все больше людей. Город выздоравливает. А медики готовятся, что в скором времени вирус отступит. Уже скоро они вернутся к своим привычным делам. Но продолжат спасать жизни. И бороться с другими, более изученными болезнями. По профилю, образованию и специализации врачей.

А вот так Дарья выглядит без костюмаФото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» поздравляет медиков с праздником и благодарит их за работу во время пандемии.

doctor_sadovskaya Врач Мариинской больницы Дарья поздравляет коллег с праздником

Справка «КП»

Мариинской больнице 217 лет. Это одно из старейших учреждений здравоохранения в городе и стране. Многопрофильный стационар в повседневной жизни. Мариинская больница, по мнению горожан, имеет один из самых высоких показателей в городе по спасению больных с тяжелой и очень тяжелой формой пневмонии. Она закрылись на прием обычных пациентов с апреля, полностью отдав свою больницу пациентам с коронавирусом. В Мариинку привозят людей с хроническими заболеваниями — сахарным дебетом и другими. За время эпидемии в больнице были зараженные медики, но без летальных исходов.