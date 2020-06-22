«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блога Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти

На Бали в аварии погибли популярная блогер-миллионик Настя Тропицель. 18-летняя девушка из Санкт-Петербурга ехала на байке по трассе, когда не справилась с управлением и врезалась в бордюр. Смертельное ДТП произошло на глазах у ее возлюбленного, который гнал на своем мотоцикле позади Насти. Трагедия породила множество слухов и домыслов в СМИ. Развеять их решили близкие друзья Насти, блогеры Андрей и Анастасия Лебедевы. Именно к ним Настя приехала на Бали. Супруги рассказали «КП-Петербург» о своем последнем разговоре с Настей, о причинах аварии и череде случайных совпадениях, которые подсказывали о возможной беде...

«ЗАРАБОТАЛА ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН В 15 ЛЕТ»

Настя Тропицель начала снимать свои первые видео в 12 лет. Правда, мать-бухгалтер и отец-кардиолог поначалу не оценили творческий порыв своей дочери.

Настя помогли переехать на Бали друзья Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

- Папа запрещал ей снимать видео, отбирал телефон, камеру, - рассказывают «КП-Петербург» Андрей и Анастасия Лебедевы. – Но она все равно снимала, вопреки всем и всему. В итоге ее заметили, стали покупать рекламу на «Ютубе». Так она заработала свой первый миллион рублей в 15 лет. После этого она съехала от родителей и жила одна. Но она не забывала их и помогала деньгами. Настя знала, что маме не нравится ходить в офис, поэтому устроила к себе - зарегистрировала на нее ИП, попросила помогать ей в аккаунте с рекламой, считать расходы и доходы.

Отношения с отцом у Насти, по словам друзей, были непростые. Об этом говорят и опубликованные уже после смерти 18-летней Тропицель переписки. Главе семейства не нравилось, что блогер живет одна. Он при этом постоянно подчеркивал, что блог Насти затухает и ей нужно заняться чем-то другим. Переписку с ним девушка опубликовала незадолго до трагедии.

- Сообщения от папы, родного человека, - подписала свой пост Настя. - Чтобы вы понимали - у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужны поддержка и силы.

Настя жила на Бали с февраля Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

В сообщении отец пишет: Настя, твой бизнес разваливается. Ты сейчас проедаешь, что раньше заработала. Рекламу забросила. Мама договаривается с людьми, а ты не выполняешь свою часть и подводишь маму. Это горькая, но правда.

Это сообщение Настя получила за день до трагедии. Оно сильно ударило по психике.

- Настя плакала всю ночь, - рассказывают Андрей и Анастасия. – Мы за 7 часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом. У нее с самого детства сложные ситуации были с ним. Не было поддержки от него. Больная тема. Эмоциональное насилие, много слез. Но она в свои 18 лет обеспечивала своих родителей. У нее не было спада, он был у папы, скорее. Ее проекты шли в гору. Многие смотрели на нее с открытым ртом.

«ЕЕ ПАРЕНЬ ЧУВСТВОВАЛ БЕДУ»

В последнее время Анастасия жила на Бали. Первый раз она туда приехала в декабре 2019 года. Она буквально влюбилась в остров и мечтала вернуться обратно.

- Новый год она встречала с нами, - делятся друзья Насти. – Потом она вернулась в Россию, но все время писала, что мечтает вернуться. Она не знала, где жить. И тогда мы предложили приехать к нам, у нас как раз были свободные комнаты.

На Бали Настя быстро освоилась. Здесь она решила осуществить свою мечту детства – научиться ездить на мотоцикле…

Настя любила своих друзей Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

- На мотоцикле она ездила больше 8 недель, - вспоминают Андрей и Анастасия Лебедевы. – Байки - это ее большая любовь. Об этом она говорила нам еще до Бали. Некоторые удивятся, почему именно здесь. Просто потому что на Бали никто пешком не ходит, тут даже тротуары для пешеходов есть не везде. Передвигаются на скутере, на мотоцикле или на машине. Все, другого способа нет. Сначала она брала частные уроки у инструктора Виктора. Они так и познакомились, он тренер в России. У них возникла связь на фоне этой мечты научиться кататься на мотоцикле.

Настя сдала на права и арендовала байк. С Виктором у нее завязался Роман.

- Мы с Виктором давно знакомы. Говорить, что он недостаточно учил ее, не подготовил - неправильно. К тому, что произошло просто не подготовить.

Дневник Насти остался у ее друзей Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

В тот роковой день Настя поехала с Виктором менять масло на своем байке. При этом ее молодой человек будто предчувствовал беду.

- У них было предчувствие изначально какое-то, - вздыхают друзья Насти. - Мы всей компаний должны были ехать отдыхать на другую сторону острова в этот день. Виктор и организовал эту движуху. Но потом все отменил, сказал, что не очень хорошо себя чувствует, что будет один медитировать. Сказал: «Надеюсь, вы меня поймете». Настя была с ним. Она попросила его съездить с ней покушать. Они поехали на его байке в кафе, она была пассажиркой. Потом, когда они поехали менять масло, он тоже просил ехать на одном байке, чтобы он был за рулем. Но она сказала: «Нет, я хочу сама, мой байк».

Настя была счастлива перед смертью Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

«ОНА ЗНАЛА, КАК СПРАВИТЬСЯ С МОТОЦИКЛОМ»

Трагедия произошла на широкой пустой трассе. Анастасия ехала впереди со скоростью 80 километров в час. По словам друзей, ехать там с меньшей скоростью нельзя. Сама же Настя не любила гонять.

- Алкоголь она не пила, она вообще веган, - поясняют близкие Насти. – Ездит она очень аккуратно. Она всегда плевала на всех, когда ехала с другими мотоциклистами, и ехала медленно, в своем темпе. А тут на трассе у нее произошел воблинг (непроизвольное раскачивание руля). К такому практически нельзя подготовить. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Мы, кстати, с ней это обсуждали за день до этого. Говорили, что надо максимально расслабить. Но психологически это тяжело. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии. Но не справилась с управлением.

Настя вела свой дневник Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

Настя наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла, ударившись шлемом об асфальт.

- Она была в шлеме, но он слетел от мощного удара, - поясняют друзья Насти. - Ее отбросило вперед байк, сзади остался. Виктор кинул свой байк на ее. Но они не врезались никуда. Она погибла на месте. Когда Витя подбежал, сердцебиения уже не было. Там голову на две части практически раскололо. Это мгновенная смерть.

«ОНА ХОТЕЛА ЗАКОНЧИТЬ ВСЕ СВОИ ДЕЛА»

Друзья считают, что трагедию предчувствовала и сама Настя. По их словам, блогер за несколько дней до смерти объявила, что ей нужно закончить все свои дела.

- Может, это совпадение, - разводят руками друзья Насти. – В своем блокноте при этом она написали название своего нового проекта: «Разгон в новую жизнь». Страшно теперь это читать. Но потом она переделала название: «На взлет». Это проект, в котором она рассказывает о своем опыте личностного роста, про родственников. Она писала в своем блокноте: «Хочу начать жизнь с чистого листа, пришло время все изменить на 360 градусов, быть неподвластной страху. Живи, как хочешь ты, а не как родственники».

Настя перед смертью поблагодарила Андрея и Анастасию Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

При этом Настя неожиданно начала благодарить друзей за то, что они ей помогли переехать на Бали.

- За несколько дней до гибели она записала аудио, говорила, что она не успела нас поблагодарить за то, что мы ее приютили, помогали ей, что научили ее мечтать, - поясняют Андрей и Анастасия. – И после этого она прислала подарок - целую корзину с фруктами продуктами и запиской от себя. Извинилась за все, сказала, что любит нас. Непонятно, как и почему она стала говорить о любви и благодарности. Фатальность в ее разговорах заметил и Виктор. Она стала акцентировать внимание в общении с ним на том, что у нее все есть для счастья.

Настя, по словам друзей, писала в своем дневнике о мечтах. Она хотела создать свою кофейню, квартиру в «Москва-Сити». Писала, что отношения с парнем у нее «теплые, страстные, игривые». Упоминала, что хочет твердый стабильный заработок в 3 миллионов рублей в месяц (к слову, она этого достигла). Мечтала путешествовать по США и выйти на работу в офлайн.

Настя мечтала купить квартиру в Москве Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

Сейчас у друзей Анастасии новые проблемы. По словам друзей, Настя мечтала быть кремированной. А родители хотят ее похоронить.

- У нас был разговор с ней об этом, она отвечала так: «Я бы точно не хотела, чтобы меня ели черви, - поясняют друзья. - Она не хотела вернуться в Россию и быть закопанной. Мы нашли ее блокнот про новую жизнь, про реинкарнацию. Она хотела другого. Хотела кремацию на Бали, чтобы ее прах развеяли над океаном. Хочется, чтобы ее желание сбылось. Но родители хотят увезти ее как груз и похоронить. Но Настя всегда жила по принципу – делай, что хочешь сама.

Настю приютили друзья на Бали Фото: предоставлено Андрей и Анастасия Лебедевыми

К слову, никто из родственников и друзей не собирает деньги на ее похороны. Все сообщения об этом – мошенничество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786356" frameborder="0"></iframe> Блогерша Настя Тропицель перед смертельным ДТП на Бали была очень счастлива.

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