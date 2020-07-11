2020-07-11T18:50:42+03:00
Происшествия

«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами

Глава семьи погибшей в аварии 18-летней девушки также рассказал о скандалах вокруг смерти дочери и признался, что ведет собственное расследование ее смерти [фото, видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В Петербурге прошли похороны Насти ТропицельВ Петербурге прошли похороны Насти ТропицельФото: Роман ЛЯЛИН
Изменить размер текста:

На похороны 18-летней блогерши Насти Тропицель, разбившейся на мотоцикле на Бали, пришли десятки ее поклонников и друзей. Профессиональные фото и видео-съемку родители девушки запретили. Мать Насти сама снимала всю прощальную церемонию на камеру. Тело Тропицель кремировали на Бали, захоронить родители ее прах решили на Богословском кладбище, где находятся могилы подводников "Курска". Первым слово на церемонии взял отец девушки.

Прощание с Настей прошло на Серафимовском кладбище Фото: Роман ЛЯЛИН

Прощание с Настей прошло на Серафимовском кладбищеФото: Роман ЛЯЛИН

- Произошло большое горе, я не уберег Настеньку, - расплакался отец Насти Андрей. - Она старалась жить очень быстрой жизнью, торопилась жить. Для меня всегда на первом месте была забота о детях. Я делал все, что мог для нее. Хотя Настя, может, как ребенок не понимала это, но я все время пытался улучшить ее жизнь. Говорил ей: "Родители тебя никогда не предадут". Но она мне отвечала: "Папа ты не знаешь моих друзей, зачем ты так про них говоришь?" (отец Насти был против ее новых взрослых друзей на Бали - прим.ред.). И после смерти я узнал, что это за люди. Потом я про них скажу. Сегодня попрощаемся со светлым человеком.

Попрощаться с девушкой пришли все ее родственники Фото: Роман ЛЯЛИН

Попрощаться с девушкой пришли все ее родственникиФото: Роман ЛЯЛИН

Отец Насти очень сильно переживал из-за новостей, которые пошли против смерти Насти. Новые друзья блогерши дали интервью, в котором утверждали, что у девушки якобы были очень плохие отношения с отцом. Но это оказалось не так.

На кладбище пришли десятки поклонников блогерши Фото: Роман ЛЯЛИН

На кладбище пришли десятки поклонников блогершиФото: Роман ЛЯЛИН

- Настя очень много делала для людей, ей нравилось не самой получать, а больше дарить, - пояснил отец блогерши. - Она для меня была как искорка, которая вспыхнула и быстро погасла, но подарила много очень доброго всем вам. Я прочитал десятки тысяч сообщений, как люди скорбят. Люди писали, что она много им подарила, изменила их жизнь, была лучиком солнца. Но мне очень больно было читать то, что понеслось в ее адрес. Но я о плохих людях не буду говорить. У нас сегодня большой траур, на моей душе большая боль. У меня половина будущего исчезло.

Отец Насти заявил, что всегда заботился о дочери Фото: Роман ЛЯЛИН

Отец Насти заявил, что всегда заботился о дочериФото: Роман ЛЯЛИН

Проститься с Настей пришла и ее младшая сестра, которая утешала отца во время церемонии.

- У меня теперь осталась только Яночка, - позвал к себе младшую дочь Андрей. - У нас была крепкая семья. Мы заботились друг о друге. Мне очень больно было читать, что у нас в семье создали для Насти невыносимые условия, поэтому она стремилась сбежать. У нас была очень дружная и крепкая семья. Хочу сказать всем детям - слушайте своих родителей Я всегда надеялся, что Настя потом мне скажет спасибо за заботу. У нее был подростковый максимализм.

Отец долго стоял возле праха дочери Фото: Роман ЛЯЛИН

Отец долго стоял возле праха дочериФото: Роман ЛЯЛИН

Отец Насти Тропицель сейчас ведет собственное расследование причин ее гибели.

- Ее сгубило то, что она попала в такую компанию, - пояснил глава семейства. - Когда она со сверстниками общалась, все было прекрасно. Но когда она связалась вот с этими людьми, которые в два-три разе старше, с этими алчными людьми, они ее погубили. Ее никто не остановил. Но это долгий разговор.

Отец всем предложил приложиться к праху дочери Фото: Роман ЛЯЛИН

Отец всем предложил приложиться к праху дочериФото: Роман ЛЯЛИН

На похоронах выступали друзья семьи и родственники, которые вспоминали, что Настя была одаренной с самого детства.

- Эта семья - основа любви, - пояснила мать подруги Насти Карина. - Мать Насти Оксана и ее отец все делали ради детей. Там всегда был уют и чистота. Родители так рано отпустили Настю жить одной, потому что она всегда была самостоятельной, харизматичной девочкой.

Настя разбилась на мотоцикле Фото: Роман ЛЯЛИН

Настя разбилась на мотоциклеФото: Роман ЛЯЛИН

Как оказалась, блогерша профессионально занималась верховой ездой. Об этом на похоронах рассказала ее учитель.

- Я Настю знаю с первого класса, - пояснила педагог Тропицель. - Она была неординарном ребенком. Семья помогла раскрыться ее потенциалу. Я была ее первым тренером по конному спорту. Мы занимались очень жестко. Она прошла все испытания. У нее был серьезный характер. И такой она была во всем. Спасибо родителям, что они дали возможность технически осуществить все ее планы. Вы будете взрослеть, пойдете дальше, а ей всегда будет 18. Она всегда будет молодой. Она при всей своей популярности, оставалась очень простым и доступным человеком. Без тени зазнайства.

Бабушка Насти Тропицель рассказала, что есть во всех соцсетях Фото: Роман ЛЯЛИН

Бабушка Насти Тропицель рассказала, что есть во всех соцсетяхФото: Роман ЛЯЛИН

Бабушка Насти на похоронах призналась, что была удивлена популярностью внучки. По ее словам, благодаря ей она открыла для себя Интернет.

На прощание отец поцеловал ящик с прахом дочери Фото: Роман ЛЯЛИН

На прощание отец поцеловал ящик с прахом дочериФото: Роман ЛЯЛИН

- Благодаря внучке я есть во всех соцсетях, - смахнула слезу бабушка Насти. - Как-то раз я ее встречала в аэропорту, и заметила, как дети при виде нее останавливаются. У меня в голове пронеслось: "Боже мой, это моя внучка, и она настолько популярна!". Дети просили у нее автографы. Они начали толпами подходить к ней толпами. Я тогда поняла, что блогерство - это серьезное направление.

Бабушка Насти попрощалась с внучкой Фото: Роман ЛЯЛИН

Бабушка Насти попрощалась с внучкойФото: Роман ЛЯЛИН

После выступлений родственников и друзей отец Насти предложило прикоснуться к ящику с ее прахом всем желающим. Люди тут же потянулись к нему руками.

Мать Насти снимала церемонию прощания Фото: Роман ЛЯЛИН

Мать Насти снимала церемонию прощанияФото: Роман ЛЯЛИН

- Настенька, когда родилась была 4 килограмма, а тут два килограмма, - поднял вверх ящик с прахом дочери отец. - Так что слушайте своих родителей и берегите себя.

Младшая сестра Насти пронесла портрет блогерши Фото: Роман ЛЯЛИН

Младшая сестра Насти пронесла портрет блогершиФото: Роман ЛЯЛИН

Вместе с прахом отец девушки похоронил ее личные вещи.

Отец написал прощальное письмо дочери Фото: Роман ЛЯЛИН

Отец написал прощальное письмо дочериФото: Роман ЛЯЛИН

- Я все-таки решил кофе ее любимый насыпать туда в могилу, - пояснил отец девушки и достал зерна кофе. - С точки зрения религии это кощунственно. Но мне будет легче. Вот еще камешек положу, который она на Бали нашла, когда купалась. Я не удержался и взял ее лошадку. Настя с ней играла. И вот ее поделку положу - лебедь, которого она сделала в детстве. И напоследок - я ей написал письмо, потому то мы с ней очень плохо простились. Но в том лучше мире мы с ней встретимся. Я кладу письмо от себя.

Отец сложил в могилу вещи дочери Фото: Роман ЛЯЛИН

Отец сложил в могилу вещи дочериФото: Роман ЛЯЛИН

Также родители Насти пояснили, что сама девушка не хотела кремацию, но им пришлось пойти на такой шаг.

- Мы хотели привезти ее тело, но из-за коронавируса были проблемы. Тело Насти до сих пор бы лежала в морге, - пояснил глава семейства. - Мы не прислушивались к тому, что пытались вдуть в уши ее друзья, что она мечтала быть развеянной над морем. Было полно мерзавцев, которые хотели выкладывать это в интернет. Сейчас праха на Бали нет. Никто его не развеял там. Потому что Настя не говорила о смерти, она хотела жить. Она попала в плохую компанию. И это ужасно закончилось. Поэтому нельзя доверять тем, кто говорил, что она должна быть развеяна. Мы изучили все. Она не собиралась умирать.

Родители Насти (справа) заявили, что любили и оберегали дочь Фото: Роман ЛЯЛИН

Родители Насти (справа) заявили, что любили и оберегали дочьФото: Роман ЛЯЛИН

Отец также вспомнил статьи о том, что перед смертью Тропицель плакала из-за ссоры с отцом.

- Она рыдала по другим причинам, - пояснил отец девушки. - Она рыдала из-за того, что с ней друг вытворял (возлюбленный Тропицель, который ехал с ней в момент смертельной аварии - прим.ред.). Она была полна сил. Утром она была очень довольной. А дальше получилась фатальная авария. Мы еще будем разбираться. Тут масса версий. Но это позже. Скажу вам секрет. Мы часть праха отсыпали, что мы с ним сделали, я потом скажу. Это на нашем семейном совете решено.

Настя Тропицель погибла в 18 лет Фото: Роман ЛЯЛИН

Настя Тропицель погибла в 18 летФото: Роман ЛЯЛИН

После церемонии отец Анастасии подошел к журналисту "КП" и пояснил, что друзья Анастасии с Бали солгали в своем интервью.

- Я никогда не мешал Насте заниматься блогерством, - пояснил "КП" отец девушки. - Я никогда не забирал камеру и разбивал ее. Я наоборот купил ей больше техники, чем на любом федеральном канале. Я не пытался жить за ее счет. Я сам работаю, хотя ее друзья говорят, что я якобы безработный. Те люди с Бали сейчас хотят заработать на трагедии. До меня так и не дошел дневник Насти, который был у них. Также и ее личный планшет, на котором было все творчество дочери. Многое из того, что они говорят неправда. Потом я все подробно расскажу.

Настоящая фамилия Насти - Зубрина Фото: Роман ЛЯЛИН

Настоящая фамилия Насти - ЗубринаФото: Роман ЛЯЛИН

Траурная церемония продолжалась несколько часов. Не обошлось и без скандалов. Блогеры приехавшие снимать церемонию пожаловались "КП", что федеральный канал, получивший разрешение родителей на съемку взял с собой агрессивного мужчину, который нападал на всех, кто пытался вести съемку. Некий мужчина и вправду бегал по кладбище и кричал: "Да вам просто голову не ломали на две части, поэтому вы такие смелые". Сам канал отказался от общения с журналистами.

Настя Тропицель была блогером-миллиоником Фото: Роман ЛЯЛИН

Настя Тропицель была блогером-миллионикомФото: Роман ЛЯЛИН

Похороны блогерши Насти Тропицель прошли в Санкт-Петербурге: Отец девушки насыпал в могилу кофе.Роман ЛЯЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти

Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами
Глава семьи погибшей в аварии 18-летней девушки также рассказал о скандалах вокруг смерти дочери и признался, что ведет собственное расследование ее смерти [фото, видео]
Новости 24
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
Будут ли открывать рейсы в Турцию и Европу из Петербурга в 2020 году: Пулково ответил на решение Росавиации
Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской
Тонувшего в канале Грибоедова мужчину спасли росгвардейцы
Каршеринг припарковался в яме за забором на Пионерской улице
Следователи назвали итоговые причины гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году
Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку
Из-за обрыва проводов под мостом застряла электричка на Пупышево
142 человека прилетели в Пулково вывозным рейсом из Таджикистана
Больше 18,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Катер, чистящий Смоленку, сломал гранитную тумбу на набережной Макарова
Санитарные вертолеты спасли троих человек в Ленобласти
На Невском проспекте иномарка сбила пешехода
Законы Санкт-Петербурга приведут в соответствие с поправками в Конституцию
Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи
Двое грабителей вломились в квартиру петербуржца ради фургончика Барби
Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге
Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы