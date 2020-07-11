«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами

На похороны 18-летней блогерши Насти Тропицель, разбившейся на мотоцикле на Бали, пришли десятки ее поклонников и друзей. Профессиональные фото и видео-съемку родители девушки запретили. Мать Насти сама снимала всю прощальную церемонию на камеру. Тело Тропицель кремировали на Бали, захоронить родители ее прах решили на Богословском кладбище, где находятся могилы подводников "Курска". Первым слово на церемонии взял отец девушки.

Прощание с Настей прошло на Серафимовском кладбищеФото: Роман ЛЯЛИН

- Произошло большое горе, я не уберег Настеньку, - расплакался отец Насти Андрей. - Она старалась жить очень быстрой жизнью, торопилась жить. Для меня всегда на первом месте была забота о детях. Я делал все, что мог для нее. Хотя Настя, может, как ребенок не понимала это, но я все время пытался улучшить ее жизнь. Говорил ей: "Родители тебя никогда не предадут". Но она мне отвечала: "Папа ты не знаешь моих друзей, зачем ты так про них говоришь?" (отец Насти был против ее новых взрослых друзей на Бали - прим.ред.). И после смерти я узнал, что это за люди. Потом я про них скажу. Сегодня попрощаемся со светлым человеком.

Попрощаться с девушкой пришли все ее родственникиФото: Роман ЛЯЛИН

Отец Насти очень сильно переживал из-за новостей, которые пошли против смерти Насти. Новые друзья блогерши дали интервью, в котором утверждали, что у девушки якобы были очень плохие отношения с отцом. Но это оказалось не так.

На кладбище пришли десятки поклонников блогершиФото: Роман ЛЯЛИН

- Настя очень много делала для людей, ей нравилось не самой получать, а больше дарить, - пояснил отец блогерши. - Она для меня была как искорка, которая вспыхнула и быстро погасла, но подарила много очень доброго всем вам. Я прочитал десятки тысяч сообщений, как люди скорбят. Люди писали, что она много им подарила, изменила их жизнь, была лучиком солнца. Но мне очень больно было читать то, что понеслось в ее адрес. Но я о плохих людях не буду говорить. У нас сегодня большой траур, на моей душе большая боль. У меня половина будущего исчезло.

Отец Насти заявил, что всегда заботился о дочериФото: Роман ЛЯЛИН

Проститься с Настей пришла и ее младшая сестра, которая утешала отца во время церемонии.

- У меня теперь осталась только Яночка, - позвал к себе младшую дочь Андрей. - У нас была крепкая семья. Мы заботились друг о друге. Мне очень больно было читать, что у нас в семье создали для Насти невыносимые условия, поэтому она стремилась сбежать. У нас была очень дружная и крепкая семья. Хочу сказать всем детям - слушайте своих родителей Я всегда надеялся, что Настя потом мне скажет спасибо за заботу. У нее был подростковый максимализм.

Отец долго стоял возле праха дочериФото: Роман ЛЯЛИН

Отец Насти Тропицель сейчас ведет собственное расследование причин ее гибели.

- Ее сгубило то, что она попала в такую компанию, - пояснил глава семейства. - Когда она со сверстниками общалась, все было прекрасно. Но когда она связалась вот с этими людьми, которые в два-три разе старше, с этими алчными людьми, они ее погубили. Ее никто не остановил. Но это долгий разговор.

Отец всем предложил приложиться к праху дочериФото: Роман ЛЯЛИН

На похоронах выступали друзья семьи и родственники, которые вспоминали, что Настя была одаренной с самого детства.

- Эта семья - основа любви, - пояснила мать подруги Насти Карина. - Мать Насти Оксана и ее отец все делали ради детей. Там всегда был уют и чистота. Родители так рано отпустили Настю жить одной, потому что она всегда была самостоятельной, харизматичной девочкой.

Настя разбилась на мотоциклеФото: Роман ЛЯЛИН

Как оказалась, блогерша профессионально занималась верховой ездой. Об этом на похоронах рассказала ее учитель.

- Я Настю знаю с первого класса, - пояснила педагог Тропицель. - Она была неординарном ребенком. Семья помогла раскрыться ее потенциалу. Я была ее первым тренером по конному спорту. Мы занимались очень жестко. Она прошла все испытания. У нее был серьезный характер. И такой она была во всем. Спасибо родителям, что они дали возможность технически осуществить все ее планы. Вы будете взрослеть, пойдете дальше, а ей всегда будет 18. Она всегда будет молодой. Она при всей своей популярности, оставалась очень простым и доступным человеком. Без тени зазнайства.

Бабушка Насти Тропицель рассказала, что есть во всех соцсетяхФото: Роман ЛЯЛИН

Бабушка Насти на похоронах призналась, что была удивлена популярностью внучки. По ее словам, благодаря ей она открыла для себя Интернет.

На прощание отец поцеловал ящик с прахом дочериФото: Роман ЛЯЛИН

- Благодаря внучке я есть во всех соцсетях, - смахнула слезу бабушка Насти. - Как-то раз я ее встречала в аэропорту, и заметила, как дети при виде нее останавливаются. У меня в голове пронеслось: "Боже мой, это моя внучка, и она настолько популярна!". Дети просили у нее автографы. Они начали толпами подходить к ней толпами. Я тогда поняла, что блогерство - это серьезное направление.

Бабушка Насти попрощалась с внучкойФото: Роман ЛЯЛИН

После выступлений родственников и друзей отец Насти предложило прикоснуться к ящику с ее прахом всем желающим. Люди тут же потянулись к нему руками.

Мать Насти снимала церемонию прощанияФото: Роман ЛЯЛИН

- Настенька, когда родилась была 4 килограмма, а тут два килограмма, - поднял вверх ящик с прахом дочери отец. - Так что слушайте своих родителей и берегите себя.

Младшая сестра Насти пронесла портрет блогершиФото: Роман ЛЯЛИН

Вместе с прахом отец девушки похоронил ее личные вещи.

Отец написал прощальное письмо дочериФото: Роман ЛЯЛИН

- Я все-таки решил кофе ее любимый насыпать туда в могилу, - пояснил отец девушки и достал зерна кофе. - С точки зрения религии это кощунственно. Но мне будет легче. Вот еще камешек положу, который она на Бали нашла, когда купалась. Я не удержался и взял ее лошадку. Настя с ней играла. И вот ее поделку положу - лебедь, которого она сделала в детстве. И напоследок - я ей написал письмо, потому то мы с ней очень плохо простились. Но в том лучше мире мы с ней встретимся. Я кладу письмо от себя.

Отец сложил в могилу вещи дочериФото: Роман ЛЯЛИН

Также родители Насти пояснили, что сама девушка не хотела кремацию, но им пришлось пойти на такой шаг.

- Мы хотели привезти ее тело, но из-за коронавируса были проблемы. Тело Насти до сих пор бы лежала в морге, - пояснил глава семейства. - Мы не прислушивались к тому, что пытались вдуть в уши ее друзья, что она мечтала быть развеянной над морем. Было полно мерзавцев, которые хотели выкладывать это в интернет. Сейчас праха на Бали нет. Никто его не развеял там. Потому что Настя не говорила о смерти, она хотела жить. Она попала в плохую компанию. И это ужасно закончилось. Поэтому нельзя доверять тем, кто говорил, что она должна быть развеяна. Мы изучили все. Она не собиралась умирать.

Родители Насти (справа) заявили, что любили и оберегали дочьФото: Роман ЛЯЛИН

Отец также вспомнил статьи о том, что перед смертью Тропицель плакала из-за ссоры с отцом.

- Она рыдала по другим причинам, - пояснил отец девушки. - Она рыдала из-за того, что с ней друг вытворял (возлюбленный Тропицель, который ехал с ней в момент смертельной аварии - прим.ред.). Она была полна сил. Утром она была очень довольной. А дальше получилась фатальная авария. Мы еще будем разбираться. Тут масса версий. Но это позже. Скажу вам секрет. Мы часть праха отсыпали, что мы с ним сделали, я потом скажу. Это на нашем семейном совете решено.

Настя Тропицель погибла в 18 летФото: Роман ЛЯЛИН

После церемонии отец Анастасии подошел к журналисту "КП" и пояснил, что друзья Анастасии с Бали солгали в своем интервью.

- Я никогда не мешал Насте заниматься блогерством, - пояснил "КП" отец девушки. - Я никогда не забирал камеру и разбивал ее. Я наоборот купил ей больше техники, чем на любом федеральном канале. Я не пытался жить за ее счет. Я сам работаю, хотя ее друзья говорят, что я якобы безработный. Те люди с Бали сейчас хотят заработать на трагедии. До меня так и не дошел дневник Насти, который был у них. Также и ее личный планшет, на котором было все творчество дочери. Многое из того, что они говорят неправда. Потом я все подробно расскажу.

Настоящая фамилия Насти - ЗубринаФото: Роман ЛЯЛИН

Траурная церемония продолжалась несколько часов. Не обошлось и без скандалов. Блогеры приехавшие снимать церемонию пожаловались "КП", что федеральный канал, получивший разрешение родителей на съемку взял с собой агрессивного мужчину, который нападал на всех, кто пытался вести съемку. Некий мужчина и вправду бегал по кладбище и кричал: "Да вам просто голову не ломали на две части, поэтому вы такие смелые". Сам канал отказался от общения с журналистами.

Настя Тропицель была блогером-миллионикомФото: Роман ЛЯЛИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789967" frameborder="0"></iframe> Похороны блогерши Насти Тропицель прошли в Санкт-Петербурге: Отец девушки насыпал в могилу кофе.Роман ЛЯЛИН

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