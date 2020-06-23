Еще один разрушительный шторм ожидается в Санкт-Петербурге из-за аномальной жары

Аномально жаркая погода не спешит покидать Санкт-Петербург. Похолодания стоит ждать не ранее следующего понедельника — а до тех пор нам, возможно, предстоит еще раз столкнуться с разгулом стихии. Об этом «Комсомолке» 23 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Уже сегодня температура в Северной столице на три-четыре градуса превышает климатическую норму, - рассказал синоптик. - Погоду формирует обширный антициклон, и его влияние на северо-запад Европейской России сохранится как минимум до конца недели. В Санкт-Петербурге и окрестностях будет тепло — до +25 - +27 градусов в дневные часы — и преимущественно солнечно, с небольшой облачностью. Осадков не ожидается.

В воскресенье в первой половине дня сохранится тепло — до +27 градусов — однако уже где-то ближе к вечеру погода испортится. Местами пройдут ливни, возможны грозы со шквальным ветром. В понедельник температура опустится до +21 - +23 градусов, во вторник — до +20. Вдобавок повысится вероятность дождей, а небо все чаще будут затягивать густые хмурые тучи.

Предыдущий шторм наделал в Северной столице немало бед.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

- Что касается воскресных ливней и гроз, то сейчас сказать, насколько они будут интенсивными, нельзя, - отметил Леус. - На текущий момент наши прогностические модели каких-то экстремальных природных явлений не дают — все в рамках обычных летних дождей.

С другой стороны, по словам синоптика, полностью исключать еще один разрушительный шторм — наподобие того, который прокатился по городу на прошлой неделе, ломая деревья и калеча людей — нельзя.

- Часто периоды жаркой и сухой погоды при прохождении холодного фронта заканчиваются ливнями и грозами со шквалами и градом, - констатировал синоптик. - Все в основном будет зависеть от того, на какой именно момент холодный фронт придет в город. Если это случится днем, в период максимального прогрева, то можно ждать сильной непогоды. А если в вечерние или утренние часы — ничего страшного, скорее всего, не случится. В любом случае более точную информацию мы получим лишь ближе к концу недели.