2020-06-19T12:07:23+03:00
Происшествия

Два человека погибли в результате вчерашнего шторма в Санкт-Петербурге

В МЧС рассказали, чем закончился разгул стихии 18 июня
Петр КИБЕР
Поделиться:
Шторм повалил 25 деревьев, семь из которых рухнули на машины.Шторм повалил 25 деревьев, семь из которых рухнули на машины.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Шторм с грозой, разыгравшийся над Петербургом вечером 18 июня, привел к двум трагедиям и множеству чрезвычайных происшествий по всему городу. В МЧС подвели итоги разгула стихии.

- Из-за непогоды оказались затоплены участки Синопской, Дворцовой, Воскресенской набережных, Московского проспекта и других улиц Петербурга. Сотрудники МЧС совершили 54 выезда. 15 из них – на оказание помощи «Водоканалу» в откачке воды с подтопленных дорог и подвалов, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Также спасателям пришлось вызволять из машины женщину, на авто которой упало дерево. К счастью, серьезных травм петербурженка не получила. А всего за вечер четверга упали 25 деревьев, семь из которых рухнули на автомобили.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Красногвардейском районе порывом ветра повалило 50-метровый строительный кран вместе с крановщиком. Мужчина умер в машине скорой помощи. А в Ломоносове погиб 7-летний мальчик, гулявший с братом и бабушкой. В зонтик женщины попала молния и убила ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодая женщина с пирсингом в пупке и татуировкой рыси утонула на Канонерском острове
Русский музей начал продавать защитные маски с работами Малевича
Два человека погибли в результате вчерашнего шторма в Санкт-Петербурге
Краснокнижная нерпа, спасенная от бродячих собак, вернулась в Ладожское озеро
Появилось жесткое видео лодки, попавшей в шторм в Финском заливе 18 июня 2020 года
В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных
Из квартиры пенсионерки украли украшений почти на миллион рублей
Рекордное число человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 19 июня 2020 года
Больше 600 человек пострадало от укусов клещей за неделю
Годовалый мальчик выпал из окна 4-го этажа в Санкт-Петербурге
Петербургский гаишник заставил водителя растонировать «Роллс-Ройс»
Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Енот трое суток просидел на дереве и пережил грозу в Санкт-Петербурге
Туристический сезон 2020 года открыт в Ленинградской области
Набережную Фонтанки затопило во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Молния дважды ударила в дом в Петродворцовом районе в Санкт-Петербурге
Грозы и ливни придут в Ленинградскую область во второй половине дня 19 июня
Парки и летние кафе могут открыться 29 июня в Санкт-Петербурге
Жарко и без дождей будет в Санкт-Петербурге 19 июня