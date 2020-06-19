Два человека погибли в результате вчерашнего шторма в Санкт-Петербурге

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:07:23+03:00

Шторм повалил 25 деревьев, семь из которых рухнули на машины. Фото: СОЦСЕТИ

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Шторм с грозой, разыгравшийся над Петербургом вечером 18 июня, привел к двум трагедиям и множеству чрезвычайных происшествий по всему городу. В МЧС подвели итоги разгула стихии.

- Из-за непогоды оказались затоплены участки Синопской, Дворцовой, Воскресенской набережных, Московского проспекта и других улиц Петербурга. Сотрудники МЧС совершили 54 выезда. 15 из них – на оказание помощи «Водоканалу» в откачке воды с подтопленных дорог и подвалов, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Также спасателям пришлось вызволять из машины женщину, на авто которой упало дерево. К счастью, серьезных травм петербурженка не получила. А всего за вечер четверга упали 25 деревьев, семь из которых рухнули на автомобили.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Красногвардейском районе порывом ветра повалило 50-метровый строительный кран вместе с крановщиком. Мужчина умер в машине скорой помощи. А в Ломоносове погиб 7-летний мальчик, гулявший с братом и бабушкой. В зонтик женщины попала молния и убила ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU