Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 июня 2020 года: Еще 218 заражений и 38 смертей
«Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 24 июня 2020 года. Мы приводим сведения, только что поступившие из общероссийского оперативного штаба на 10:45 утра.
- На утро 24 июня в Санкт-Петербурге выявлены еще 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 22 850 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.
Из общего числа больных выздороветь успели 14 511 пациентов. Причем прибавка по выписанным за последние сутки втрое превысила число заболевших - 643 человека против 218.
Увы, но не обошлось и без роста количества смертельных случаев. Комиссия по летальным исходам и врачи зафиксировали гибель еще 38 человек. Общее число смертей достигло 942.
За сутки было обследовано на коронавирус 17 513 горожан. В активной фазе заболевания на данный момент остаются 7397 петербуржцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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