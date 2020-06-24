Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 июня 2020 года: Еще 218 заражений и 38 смертей

«Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 24 июня 2020 года. Мы приводим сведения, только что поступившие из общероссийского оперативного штаба на 10:45 утра.

- На утро 24 июня в Санкт-Петербурге выявлены еще 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 22 850 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Из общего числа больных выздороветь успели 14 511 пациентов. Причем прибавка по выписанным за последние сутки втрое превысила число заболевших - 643 человека против 218.

Увы, но не обошлось и без роста количества смертельных случаев. Комиссия по летальным исходам и врачи зафиксировали гибель еще 38 человек. Общее число смертей достигло 942.

За сутки было обследовано на коронавирус 17 513 горожан. В активной фазе заболевания на данный момент остаются 7397 петербуржцев.