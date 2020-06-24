Дожди и резкое похолодание придут в конце июня в Санкт-Петербург

Жара, от которой устали многие петербуржцы, в скором времени покинет город. Если до выходных термометры еще будут показывать +27...+28, то в конце июня Северную столицу накроет циклон, который принесет дожди и достаточно резкое похолодание.

- Сейчас весь период такой: потепление-похолодание. Пока вся неделя еще жаркая, но без рекордов выше 30 градусов. А похолодание начнется где-то с 30 июня и будет связано с приходом циклона с юго-запада. Небо закроет тучами, пойдут дожди и температура упадет, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. - Вся воздушная масса, которая очень теплая, станет прохладнее. Но штормов пока никаких не прогнозируется.

Но потом снова потеплеет. Лето обещает быть приятным.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом совсем экстремального похолодания до 10 градусов днем быть не должно. По прогнозам метеорологов, температура установится на отметке от 15 до 20 градусов: «ближе к 20». Для Петербурга, по словам специалиста, такой температурный уровень самый оптимальный. И не холодно и не слишком жарко.

Продлится период похолодание около пяти дней, но пока говорить точнее синоптики не берутся - слишком отдаленная перспектива.

Что касается июля и августа, то прогноз остается прежним. Тем, который дал Гидрометцентр еще весной: все лето будет чуть теплее нормы. Но экстремальной жары в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не ожидается.