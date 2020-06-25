4 совета для тех, кто ищет работу в Петербурге

Последние месяцы рынок труда Петербурга переживает не лучшие времена. По данным сервиса hh.ru, в мае 2020 года число вакансий в нашем городе сократилось более чем на 50 процентов по сравнению с маем 2019 года, а уровень конкуренции в некоторых сферах достиг 17 резюме на одно предложение. Поэтому те, кто потерял работу, могут столкнуться с трудностями. О том, что делать в этой ситуации и как быстрее добиться результата, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

1. Анализируем рынок Первым делом нужно выяснить, что происходит в вашей профессиональной среде. Например, какая ситуация с рабочими местами в городе, кто нужен работодателям, какой уровень средних зарплат и как много у вас конкурентов в «борьбе» за трудоустройство. На эти и другие вопросы могут ответить, например, бесплатные сервисы на сайтах вакансий. Опираясь на эти данные, а также анализируя свои склонности, способности и опыт, можно сделать выбор: например, искать работу по своей основной специальности или в смежной отрасли, где конкурентов меньше, а зарплаты выше.

Часто результат зависит от вашей активности и настойчивости. Не опускайте руки, даже если что-то идет не так.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Расширяем границы

Рассмотрите варианты переподготовки, смежные сферы работы. Также удержаться на плаву и пережить шторм на рынке труда способны помочь варианты временного трудоустройства или проектной работы. В их число входят вакансии на «удаленке», которые не привязаны к работодателю территориально.

3. Грамотно составляем резюме Важно помнить, что невозможно составить хорошее резюме за пару часов. Ваша цель - убедить работодателя, что именно вы должны занять вакантное место. И, чтобы этого добиться, придется попотеть.

Эксперты отмечают семь важных моментов, которые нужно учитывать при создании резюме. Первый - фотография. Подойдет снимок с нейтральным фоном и деловым дресс-кодом. Легкая улыбка не будет лишней, а вот «фото на паспорт» может показаться слишком суровым. Второй - контактная информация. Заведите отдельную почту, куда будут приходить все уведомления о новых вакансиях и предложения от работодателей. Учитывая цель, от экзотических логинов лучше отказаться. Третий - описание профессионального опыта и достижений. Как правило, рекрутеры обращают внимание на последние 3-5 лет занятости. Поэтому указывать места работы нужно в обратном хронологическом порядке - от последнего к первому. В каждом пункте опишите функционал и свои достижения в цифрах. Четвертый - в графе «О себе» укажите навыки, которыми вы овладели за время построения карьеры. Пятый - в образовании указывайте не только основное место учебы, но и все курсы, тренинги и лекции, пройденные как офлайн, так и онлайн. Если таковых нет - это хороший повод научиться чему-нибудь новому прямо сейчас. Шестой - не забывайте о сопроводительном письме. Старайтесь писать нешаблонно. Расскажите, почему вам понравилась вакансия и чем вы поможете компании, если станете ее частью. И, наконец, седьмой - будьте грамотны. Обратите внимание на возможные ошибки. Резюме - деловой документ, и подходить к его созданию нужно соответствующе.

Начинающие специалисты и выпускники столкнутся с высокой конкуренцией на рынке труда.Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Включаем активность и настойчивость Единственная верная стратегия - проявляйте активность. Разместите резюме на всех проверенных сервисах по поиску работы, расскажите о своих поисках друзьям и знакомым, а также мониторьте рынок труда. Проверяйте каталог с вакансиями службы занятости, каналы в мессенджерах и соцсетях, а также карьерные сайты компаний. Откликайтесь на подходящие вакансии, пишите сопроводительные письма и вежливо напоминайте о себе рекрутерам, не забывая о правилах этики. И помните: даже если что-то идет не так - не опускайте руки.

РАБОТА ДЛЯ НОВИЧКОВ

По словам экспертов, нынешние выпускники вузов столкнутся с серьезной конкуренцией за рабочие места. На одну вакансию в категории «Начало карьеры, студенты» в Петербурге весной этого года претендовали около 33 кандидатов. Несмотря на конкуренцию, эксперты советуют начинающим специалистам не опускать руки. Спасательным кругом в такой ситуации могут стать фирмы, принимающие молодых соискателей на стажировку. Одна из таких - петербургская компания KELEANZ Medical. Свою программу обучения студентов старших курсов с дальнейшим трудоустройством предприятие разработало в 2007 году. Среди направлений, по которым ведется обучение: бизнес администрирование, административное управление, продажи и поддержка, техническое обслуживание, маркетинг.

- В современном мире нужно быть довольно быстрым и гибким, расширять свой кругозор и интересоваться деловой обстановкой в регионе. У начинающих специалистов есть уникальный инструмент для интеграции в профессиональную сферу, привлекательную для них, - рассказывают в KELEANZ Medical. - Студентам и выпускникам вузов нужно мониторить программы стажировки и не бояться действовать, узнавать и подавать заявки. В эффективности таких проектов заинтересованы и компании, так как работодателю важно привлечь квалифицированные кадры, с которыми можно достигать новые вершины. Формат стажировки упрощает процесс адаптации к трудовой среде наиболее заинтересованных и способных студентов.

При правильном выборе места стажировки, она не помешает совмещать работу с учебой – график можно разработать индивидуально. А если очень повезет – даже продолжить стажироваться за границей.

Во время стажировки в KELEANZ Medical студенты могут совмещать работу с учебой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ЗАМЕТКУ

3 совета начинающему специалисту для удачного прохождения собеседования

По нашей просьбе, эксперты KELEANZ Medical, работающие со студентами и выпускниками вузов, составили памятку для начинающих профессионалов.

- Важна хорошая подготовка. Не поленитесь и уделите внимание изучению деятельности компании на ее официальном сайте. Также важно помнить, что не всегда негативные отзывы о потенциальном работодателе на различных порталах правдивы. В любом бизнесе всегда присутствует конкуренция.

- Необходимо четко понимать, чем вы можете быть полезны компании, и что компания способна вам предложить в профессиональном плане.

- Постарайтесь успокоиться и не нервничать на самом собеседовании, говорите уверенно и четко. Не бойтесь сами задавать вопросы, так вы сразу произведете впечатление серьезно настроенного специалиста, не говоря уж о том, что получите ответы на все интересующие вас вопросы. Работодатель также заинтересован в поиске способного специалиста. Возможно, этим специалистом будете вы.