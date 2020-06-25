2020-06-25T21:28:49+03:00
Общество

Парки, детские и спортивные площадки откроют в Санкт-Петербурге 28 июня 2020 года

С 29 июня 2020 года в Санкт-Петербурге заработают летние кафе и разрешат торжественную регистрацию браков
Лилия КОЗЛОВА
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28 июня в Санкт-Петербурге откроются парки и скверы28 июня в Санкт-Петербурге откроются парки и скверыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге с 28 июня 2020 года вступают в силу новые отмены ограничений, введение в связи с коронавирусом. Так, с воскресенья в городе откроются парки, скверы, детские и спортивные площадки. А с понедельника, 29 июня, заработает зоопарк, разрешат делать маникюр и широко праздновать свадьбы.

- С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 гектаров, возобновляется торжественная регистрация брака. Также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра, - рассказали в Смольном.

Так, с 29 июня петербуржцы смогут отправиться на маникюр, провести торжественную свадебную церемонию и провести приятное время в уличных кафе. Разумеется, все это должно быть со строгим соблюдением санитарных правил - дезинфекция, обработка, а работники общепита обязаны будут носить маски и перчатки.

Также станут доступны многие услуги. "КП-Петербург" собрала подробный список того, что станет доступно в Санкт-Петербурге с 28 и 29 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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